Il sindaco di Malnate Nadia Cannito: “Vicinanza a tutte le persone colpite dal maltempo”

Malnate è stato uno dei comuni più colpiti dal maltempo nella mattinata di venerdì 12 luglio. Diversi i punti della città colpiti tra alberi caduti, acqua e danni alle abitazioni. Il sindaco Nadia Cannito ha pubblicato un comunicato nel quale esprime vicinanza alle persone che hanno subito danni per colpa delle forti precipitazioni.

Cari concittadini,

Innanzitutto desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione Comunale, alla popolazione Malnatese che ha subito grandi o piccoli disagi a causa del maltempo di questa mattina.

In particolare, esprimo tutta la nostra solidarietà, agli abitanti della Folla, nuovamente alluvionati, seppur in maniera ridotta rispetto la scorsa domenica.

A tal proposito, avvieremo quanto prima, un tavolo di lavoro con esperti e professionisti per capire quali possano essere le soluzioni a questo grave problema, ormai sempre più frequente a causa dell’instabilità di questo tipo di fenomeni atmosferici.

Numerosi sono stati gli interventi effettuati questa mattina e ancora in corso da parte di: Ufficio Tecnico, Polizia Locale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Gli interventi riguardano principalmente la rimozione di alberi caduti in via Fiume SP3, via Savoia, Via Primo Maggio, Via Varese, Via Monte Cervino, Ciclabile San Salvatore, Parco Albostar, Parco Primo Maggio, sopralluogo Via Ferrari, sopralluogo Via Cav. Brusa (zona acquedotto), monitoraggio Folla.

Un ringraziamento va a tutti gli operatori, volontari e dipendenti comunali che si adoperano costantemente per tutta la cittadinanza.

La sala operativa della Protezione Civile, ha emesso un’altra allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio temporali, fino a questa notte. Il mio consiglio è quello di prestare attenzione ed evitare gli spostamenti non strettamente necessari. Vi ricordo che per le emergenze è attivo il numero h24 della Protezione Civile: 3336292950 e il numero unico di emergenza 112.