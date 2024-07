Il sindaco di Somma chiede di intitolare lo scalo di Malpensa ad Amalia Ercoli Finzi e lei chiama per ringraziare

L’aeroporto di Malpensa dedicato alla “signora delle stelle” e questa mattina Amalia Ercoli Finzi chiama in Comune a Somma Lombardo. Telefonata a sorpresa da parte della gallaratese ingegnere aerospaziale, consulente della Nasa e dell’ESA e responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta, al sindaco Stefano Bellaria che, nella ridda di nomi successiva alla proposta di dedicare lo scalo a Berlusconi, ha suggerito proprio Amanda Ercoli Finzi.

« Nel più totale rispetto del bon ton, purtroppo ai giorni nostri spesso vituperato, Amalia Ercoli Finzi ha telefonato in Comune contattando la segretaria del sindaco, e ha chiesto, qualora non fosse di disturbo per il primo cittadino, di poter conferire con lui» racconta la segreteria di Bellaria che commenta: « È stato un grandissimo onore parlare con la Signora delle Stelle anche se inizialmente sono rimasto davvero sorpreso. Mai mi sarei aspettato una tale gentilezza, davvero la Signora Amalia è una donna d’altri tempi. In un primo momento era molto commossa. Si è scusata di arrecarmi disturbo e si è detta onorata di essersi sentita chiamata in causa per l’intitolazione dell’aeroporto. Purtroppo, è ben consapevole che sarà molto difficile vedere realizzato questo sogno che è certo mio in prima persona, ma sono certo essere anche di tutti i miei concittadini sommesi.

Abbiamo ricordato insieme con piacere il nostro incontro di qualche mese fa, in occasione di una lectio magistralis tenuta da lei alla Uate. Infine, mi ha augurato un grande in bocca al lupo per il futuro, perché benché lei abbia sempre la testa fra le stelle e gli asteroidi, mi ha consigliato per essere un bravo sindaco di mantenere i piedi saldi a terra. Sono ancora emozionato per la bellissima chiacchierata e mi auguro davvero che chi può ripensi all’intitolazione e consenta davvero a Malpensa di volare sempre più in alto».