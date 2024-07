In auto nei boschi di Besozzo per acquistare droga: interviene la polizia locale

In un veicolo fermo all’interno di un’area boschiva di Besozzo avveniva lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Besozzo e Bardello con Malgesso e Bregano, impegnati in attività di controllo congiunto, a scoprire l’attività illecita. A darne notizia i due responsabili del servizio: Pasqale De Marco di Besozzo e Alessandro Francioso di Bardello con Malgesso e Bregano.

Gli uomini della locale, venerdì scorso 5 luglio, avevano notato movimenti sospetti a bordo di un veicolo fermo nel bosco a Besozzo, zona sorvegliata proprio per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori sono quindi intervenuti per controllare l’auto. A bordo due persone: il passeggero, al momento del fermo, ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti.

Le operazioni di perquisizione hanno quindi permesso di trovare una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina appena acquistata dal conducente.

Il passeggero di cittadinanza straniera risultava sprovvisto di documenti e irregolare nel territorio Nazionale.

I due soggetti venivano quindi accompagnati presso la sede operativa di Malgesso. Le accurate indagini della Polizia Locale hanno ricostruito i fatti: il conducente aveva appena acquistato la sostanza stupefacente dal passeggero salito a bordo nell’area boschiva poco distante.

Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Varese, avvisato dei fatti, ha coordinato tutte le attività svolte.

La persona fermata, dopo essere stata sottoposta a rilievi foto segnaletici, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti mentre per al conducente è stata contestata la violazione amministrativa prevista dalla normativa per chi acquista sostanze stupefacenti, e si è proceduto con l’immeditato ritiro della patente di guida.