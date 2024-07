Intensificata la campagna estiva di controlli del territorio da parte dei carabinieri di Cantù

La Compagnia Carabinieri di Cantù prosegue con determinazione la “campagna estiva di controlli rafforzati del territorio”. Questo complesso di attività è volto a conoscere in ogni dettaglio le caratteristiche del territorio di competenza, necessarie a un impiego razionale e sistematico delle risorse disponibili per scoraggiare azioni illecite.

Il controllo del territorio implica una conoscenza approfondita dei luoghi, ottenuta attraverso una presenza costante e fattiva, e la presa d’atto di situazioni oggettive di carattere sociale, economico, di malessere e di devianza che caratterizzano l’area di interesse. Questa attività permette di sviluppare un’osservazione sui soggetti ritenuti di “interesse operativo” tramite posti di controllo nelle aree più sensibili, monitoraggio delle frequentazioni di tali soggetti e servizi mirati, quali il controllo degli avventori di esercizi pubblici (bar, ristoranti, circoli ricreativi, locali notturni), dei cantieri edili, l’assistenza ai dibattimenti e i servizi durante le consultazioni elettorali.

Gli elementi raccolti riguardo alla “pericolosità sociale” di un individuo vengono sempre riportati in apposite relazioni di servizio per evitare il mancato riconoscimento di fatti e circostanze. L’attività informativa, quindi, diventa una componente fondamentale dell’indagine.

Per garantire un controllo capillare del territorio, oltre ai militari della struttura territoriale, vengono impiegate le Squadre della C.I.O. (Compagnia di Intervento Operativo) e, nelle aree boschive, gli Squadroni Carabinieri Cacciatori.

Recentemente, queste attività di controllo hanno portato a tre arresti e a una denuncia in stato di libertà. In particolare, i reparti dipendenti hanno ottenuto i seguenti risultati:

Militari della Tenenza di Mariano Comense: Hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla magistratura di Monza nei confronti di una donna, classe ’80, che dovrà scontare una pena di due anni e mezzo per concorso in rapina.

Militari della Stazione Carabinieri di Turate: Hanno dato esecuzione a un decreto di carcerazione nei confronti di un pregiudicato, classe ’87, che aveva minacciato pesantemente i vicini di casa.

Militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba: Hanno arrestato in flagranza di reato una 34enne rumena, senza fissa dimora, per tentato furto aggravato. La donna tentava di rubare prodotti cosmetici del valore complessivo di circa 200 euro da un noto esercizio commerciale, venendo fermata dal personale di servizio e consegnata ai carabinieri luraghesi.

Militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio: Hanno denunciato in stato di libertà una donna 44enne di origini straniere, con precedenti di polizia, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La notte del 30 giugno, la donna aveva richiesto l’intervento dei militari affermando di essere stata aggredita all’esterno di un locale. All’arrivo dei militari, si è rivolta a loro in modo oltraggioso e ha opposto resistenza all’identificazione.