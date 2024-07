Ippodromo, il Comune di Varese si dice pronto a collaborare per l’agibilità

Sono giorni di incertezza per l’Ippodromo di Varese e la stagione dell’ippica estiva. Per ottenere l’agibilità richiesta servono altri lavori. Il comune di Varese ha pubblicato una nota ufficiale nel quale spiega che «è pronto, una volta svolti tutti i lavori e ottenute le certificazioni, ad effettuare immediatamente una nuova Commissione per il rilascio in tempi brevi della agibilità».

I temi che al momento si stanno affrontando relativi all’Ippodromo di Varese sono due: uno è quello in merito alla possibilità di svolgere le gare. In questo caso la competenza è del Ministero. L’altro tema è invece relativo all’agibilità delle strutture da parte del pubblico. In questo caso la Commissione di vigilanza ha chiesto alla società che vengano effettuati alcuni lavori e che vengano richieste delle certificazioni necessarie alla concessione dell’agibilità, e per questa ragione sono stati concessi ulteriori giorni per ultimare gli interventi e recuperare i documenti necessari.

Il Comune dunque, è pronto, una volta svolti tutti i lavori e ottenute le certificazioni, ad effettuare immediatamente una nuova Commissione per il rilascio in tempi brevi della agibilità. Siamo sicuri dunque che, una volta effettuati gli interventi e ottenute le certificazioni, la stagione ippica, sempre molto sentita dalla città, potrà iniziare nel migliore dei modi.