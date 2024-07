Ancora incerta la stagione all’ippodromo di Varese. Bisogna sistemare anche la prima curva

Seconda visita degli ispettori del Mipaf, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, all’ippodromo di Varese. E forse non sarà nemmeno l’ultima, a pochi giorni dall’inizio della stagione di galoppo.

Gli ispettori, coordinati da Sauro Petrini, hanno rilevato un’altra anomalia: un dislivello nella prima curva della pista in erba, quella che cavalli e fantini affrontano dopo il passaggio davanti alla tribuna rossa.

Durante la prima ispezione , avevano chiesto un intervento sulla curva che immette nella dirittura di arrivo per il medesimo motivo. La soluzione individuata quindi sarà la stessa: spostare all’interno della pista lo steccato per consentire agli agronomi di compensare il dislivello con della torba e rinfoltire il manto erboso. Mentre tutto è risultato a posto per quanto riguarda la pista in sabbia. Nei giorni scorsi era stato immesso nuovo materiale e rimossi i cumuli a bordo pista.

Anche l’impianto di illuminazione è stato quasi interamente completato. Alcuni pali della luce, all’inizio della retta di arrivo in uscita dalla seconda curva, devono ancora essere sistemati. Per questo motivo non si esclude che le prime due giornate si corrano nella fascia pre-serale per sfruttare al meglio la luce naturale.

Occorre infine il via libera definitivo del comune per l’agibilità dell’impianto.

La stagione dovrebbe iniziare mercoledì dieci luglio.