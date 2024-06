Agibilità dell’Ippodromo di Varese ancora in bilico: manca l’ok del comune, e arriverà a fine giugno

Non basta il sì, anche se parziale, del ministero dell’agricoltura agli impianti dell’Ippodromo delle Bettole a Varese per far partire con serenità la stagione estiva dell’Ippica Varesina.

Manca ancora, infatti, la fondamentale dichiarazione di agibilità del comune di Varese: che non arriverà prima della fine di giugno, cioè a ridosso dell’inizio della stagione Ippica d’estate, che dovrebbe partire nella prima decade di luglio.

E’ stato questo uno dei più importanti punti di discussione della commissione Sport del comune di Varese, che si è svolta eccezionalmente “in esterna” ospite della SVICC, la società che gestisce la struttura e i campi d’allenamento, presente con i soci di maggioranza Guido e Giovanni Borghi.

Quella della concessione dell’agibilità è la questione più urgente per l’Ippodromo delle Bettole, perché mantiene fino all’ultimo sospesi i protagonisti della stagione ippica e tutto l’indotto: dai fantini ai proprietari di cavalli, dagli eventuali nuovi gestori di bar e ristoranti al personale che raccoglie le scommesse, che fino ad allora non avranno la certezza di lavorare, e di ottenere un determinato reddito.

Ma non è l’unica: perché parte dei lavori strutturali – investimenti a lungo termine come l’indispensabile nuova illuminazione, un lavoro appena concluso – soffrono dell’avvicinarsi della scadenza della concessione, che nel 2025 verrà rimessa a bando. «Da questo punto di vista, la questione è in mano agli avvocati: perchè se dovessimo non ottenere il rinnovo dobbiamo avere la certezza che ci vengano restituite le somme investite» ha precisato Guido Borghi, che per la questione agibilità comunale ha invece detto ai rappresentanti del consiglio «Abbiamo consegnato tutti i documenti, siamo in costante contatto con l’Amministrazione, siamo disponibili a integrare ciò che è necessario, ora attendiamo una risposta al più presto possibile per poter cominciare a lavorare pienamente».

Molte le domande da parte dei consiglieri, in particolare dai rappresentanti della Lega Stefano Angei e Barbara Bison, che hanno chiesto la convocazione di questa commissione al presidente Luca Battistella per comprendere la situazione dell’Ippodromo, ma anche da parte del consigliere di Fratelli d’Italia Salvatore Giordano, del Polo delle Libertà Simone Longhini e di Varese Praticittà Francesca Strazzi.

Presente all’incontro anche l’assessore allo sport Stefano Malerba, che ha ragguagliato i consiglieri sulle tempistiche relative alla concessione dell’autorizzazione, fondamentale per far partire la stagione estiva delle Bettole, quella più amata non solo dagli appassionati ma anche da curiosi e famiglie, che approfittano dell’entrata gratuita per scoprire il mondo dei cavalli.