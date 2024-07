Un viaggio nella memoria storica di Capolago con “La Curt d’Ul Lāagh e I Nostar Radiis”

Nel cuore del rione varesino di Capolago, un’iniziativa originale ha preso vita grazie all’impegno dei membri del consiglio di amministrazione della cooperativa: decisi a preservare la memoria storica e culturale del loro quartiere, i membri del consiglio hanno infatti scelto di intervistare alcuni anziani del rione raccogliendo in un video aneddoti, curiosità e testimonianze del passato.

Un Progetto originale e commovente

Il progetto, che ha visto coinvolti Elisa Carcano, Francesco Cristiano, Rosalinda Pigato come intervistatori e Simone Crespi come video-maker, ha visto fin da subito momenti toccanti: attraverso le loro interviste, gli anziani del rione hanno infatti condiviso ricordi, in particolare risalenti al periodo fascista, epoca segnata da grandi difficoltà ma anche da straordinarie storie di solidarietà e accoglienza:

«Ciò che abbiamo ascoltato resterà sempre nel nostro cuore, è stata l’esperienza più bella che abbiamo vissuto – spiegano i protagonisti – nelle interviste si parla di Circolo, di Cooperativa, di banda, di alpini, di don Ignazio (parroco per moltissimi anni di Capolago), di ciò che era la scuola e l’asilo, di presente, di passato e di futuro. Ascoltare e guardare queste persone, e osservare i loro ricordi è stato semplicemente meraviglioso».

L’obiettivo di queste interviste non era solo documentare il passato, ma anche creare un ponte tra generazioni. Ogni intervista si è conclusa con una domanda significativa: “Che messaggio vuoi darci?“.

«Ascoltare le loro risposte è da brividi – spiegano gli intervistatori – Sulla domanda “perchè lo abbiamo voluto fare” la risposta è semplice: per lasciare una traccia di ciò che era. Ma non una traccia letta sui libri, una traccia video: perchè, se noi tramandiamo ciò che abbiamo ascoltato, possiamo omettere o dimenticare dei concetti chiave e fondamentali.

Invece il video e le parole di queste fantastiche persone resteranno per sempre. E al termine dell’intervista, alla domanda che messaggio vuoi lasciare, ascoltare la loro risposta ci fa senz’altro dire: “Si stava meglio, quando si stava peggio”».

Appuntamento l’8 luglio per la Proiezione collettiva

L’evento, dal titolo “La Curt d’Ul Lāagh e I Nostar Radiis”, è organizzato da Cooperativa di Capolago con il patrocinio dei Comuni di Varese e Buguggiate e si terrà lunedì 8 luglio alle 20.45 all’Oratorio di Capolago.

L’incontro è reso possibile grazie alla partecipazione del Gruppo Alpini di Capolago e della Banda Musicale “G. Verdi” di Capolago, con il supporto della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata.

Info dell’evento

Data e Ora: Lunedì 8.07, ore 20.45

Luogo: Oratorio di Capolago, Via del Gaggio 2 – Varese

Ingresso: Libero (le offerte raccolte saranno devolute per iniziative della Parrocchia SS. Trinità)

Parcheggio: Disponibile presso la Scuola Elementare in Via del Gaggio, 9

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Cooperativa di Capolago via email all’indirizzo cooperativacapolago@gmail.com o telefonicamente al numero +39 366 975 2671.