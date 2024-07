La farmacia comunale di Luino si rinnova: arriva un “robot” per migliorare il servizio

La farmacia comunale di Luino si appresta a subire un’importante opera di ammodernamento e meccanizzazione. Questi interventi sono finalizzati all’ottimizzazione dello spazio e dei molteplici servizi offerti ai cittadini. Durante il periodo dei lavori la farmacia, situata in piazza Aldo Moro a Voldomino Inferiore, rimarrà temporaneamente chiusa da lunedì 12 agosto ai primi giorni di settembre, con riapertura, salvo imprevisti, sabato 7 settembre.

I lavori di ristrutturazione del locale vendita (vedi foto cliccando qui solo a scopo illustrativo) includeranno una nuova postazione di servizio al banco e la creazione di un’area dedicata a vari servizi, come analisi di prima istanza e telemedicina, e vedranno l’installazione al piano inferiore di un “robot” (clicca qui per vedere esempio) che trasporterà i farmaci direttamente dal magazzino al banco del farmacista. Questo consentirà di assistere la clientela in modo ancora più efficiente riducendo i tempi d’attesa, aumentando l’attenzione dovuta ad ogni interlocutore e migliorando la gestione di ogni prodotto presente in farmacia.

L’attuale struttura della farmacia, risalente ai primi anni ‘80, verrà così portata all’avanguardia e diverrà tra le farmacie più moderne del nostro territorio.

Il polo farmaceutico comunale continuerà a vantare la professionalità e disponibilità del proprio personale e l’orario di servizio, fatta eccezione per la chiusura temporanea causa lavori, rimarrà invariato. Qui gli orari https://www.comune. luino.va.it/contenuti/1288751/ farmacia-comunale.

Per garantire la rotazione del personale e l’efficienza del servizio, è stato recentemente pubblicato un concorso pubblico per farmacisti con scadenza l’11 agosto e finalizzato all’inserimento di due nuove risorse all’interno del polo farmaceutico di Voldomino. Tutte le informazioni sui requisiti e le modalità per partecipare al concorso potete trovarle cliccando qui

Enrico Bianchi, sindaco di Luino: «L’ammodernamento della farmacia comunale, grazie all’impegno e alla competenza dell’ufficio tecnico e di tutto lo staff della farmacia, è una notizia che sono lieto di poter dare alla cittadinanza con un po’ d’orgoglio come farmacista e con soddisfazione come sindaco di Luino e sono certo porterà indubbi vantaggi all’utenza e faciliterà il lavoro degli addetti. Reputo i servizi alla salute, quindi anche quelli farmaceutici, di basilare importanza per un’azione amministrativa ottimale. Una farmacia comunale moderna ed efficiente è certamente quello che una città come Luino deve avere».