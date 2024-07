La musica degli angeli: un viaggio melodico a Morazzone con l’orchestra cameristica di Varese

Il cortile dell’Opera Pia di Morazzone, situato in Via Mazzucchelli 27, ospiterà nella serata del 16 luglio 2024 alle 21, l’Orchestra Cameristica di Varese, diretta dal Maestro Fabio Bagatin, nell’ambito dell’ottava edizione de “La Musica degli Angeli – Un percorso di Arte e Musica”.

Il concerto, a ingresso libero, include composizioni di Gustav Holst, Giacomo Puccini e Carl Reinecke, tre giganti della musica classica, e la scelta dei brani riflette un viaggio attraverso diverse epoche e stili.

La “Moorside Suite” di Gustav Holst, originariamente scritta per banda di ottoni nel 1928, è stata trascritta per orchestra d’archi, portando con sé la vivace energia e la profondità emotiva della versione originale. La suite è suddivisa in tre movimenti: “Scherzo”, caratterizzato da ritmi vivaci e melodie giocose; “Nocturne”, che offre un’atmosfera lirica e contemplativa; e “March”, una vigorosa e trionfante marcia. L’adattamento per orchestra d’archi mette in risalto la brillantezza e la varietà timbrica dell’opera.

Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, l’Orchestra Cameristica di Varese rende poi omaggio al celebre compositore italiano con due delle sue prime opere: il “Minuetto N.2” e “Crisantemi“. Il “Minuetto N.2”, scritto durante gli anni di studio di Puccini al Conservatorio di Milano, mostra già il suo talento emergente nella scrittura melodica e nell’armonizzazione. “Crisantemi”, composto nel 1890 come elegia per Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta, è un pezzo di intensa malinconia e lirismo struggente, apprezzato sia come pezzo da concerto che per la sua influenza su opere successive di Puccini, come “Manon Lescaut”.

La serata si conclude con la “Serenade for Strings Op. 242” di Carl Reinecke, una composizione che esemplifica l’eleganza e la raffinatezza del tardo Romanticismo tedesco. Suddivisa in cinque movimenti, la serenata esplora diverse atmosfere e stati d’animo, mantenendo un tono generale di grazia e serenità. Reinecke, noto per la sua abilità melodica e il suo uso sapiente dell’orchestrazione, crea una tessitura ricca e armoniosa che mette in risalto le qualità espressive dell’orchestra d’archi.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Gustav Holst (1874 – 1934)

A Moorside Suite for String Orchestra

Scherzo. Allegro

Nocturne. Adagio

March. Allegro

Giacomo Puccini (1858 – 1924)

Minuetto N.2 in La maggiore SC 61

Allegretto

Crisantemi in Do diesis minore SC 65

Andante mesto

Carl Reinecke (1824 – 1910)

Serenade for Strings Op. 242

Marcia

Arioso

Scherzo

Cavatine

Fughetta gioiosa

Finale