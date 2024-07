La nuova Pro Loco di Luino ora è iscritta all’albo regionale

La Nuova Pro Loco di Luino è ufficialmente iscritta all’Albo Regionale: «Un traguardo che rappresenta un significativo passo avanti per l’organizzazione che ora può partecipare attivamente ai bandi e promuovere con maggior efficacia le iniziative locali – spiega la nota dell’organizzazione che ne annuncia la notizia – Come del resto appena fatto grazie alla vittoria dello stanziamento messo a disposizione da ‘Ogni Giorno in Lombardia’. Risorse aggiuntive che consentiranno alla NuovaPro Loco di fare promozione ad hoc per un evento specifico».

«Un ringraziamento particolare va agli uffici regionali, che hanno esaminato attentamente la situazione di Luino permettendo di risolvere uno stallo che si trascinava da troppo tempo – commenta Valeria Squitieri, consigliere di maggioranza luinese ed incaricata alle relazioni con la Nuova Pro Loco. – Per questo riconoscimento, Regione Lombardia ha stilato una serie di requisiti rigorosi da rispettare come ad esempio quelli relativi alla regolarità del bilancio delle attività. E la Nuova Pro Loco ha soddisfatto pienamente tutte le condizioni richieste dal Pirellone».

Ora che la nuova Pro Loco è ufficialmente registrata all’Albo Regionale, è diventata dunque un soggetto organizzativo riconosciuto istituzionalmente, con la possibilità di partecipare a vari bandi.

Margherita Romano, presidente della Nuova Proloco Città di Luino, ha spiegato l’importanza dell’associazione partendo dalle origini e del grande risultato raggiunto: «La Nuova Proloco Città di Luino si è costituita nell’aprile del 2023 consapevole, al tempo, di non potersi vedere registrata all’apposito albo di Regione Lombardia perché risultava ancora iscritta la precedente Proloco di Luino. Finché un cambio del Regolamento regionale sul tema ha modificato lo status quo, con la cancellazione della precedente e l’iscrizione della nostra Nuova Proloco. Questo passaggio è stato risolutivo perché una Proloco di una Città come Luino era giusto fosse iscritta nel registro e anche in virtù del fatto che ciò comporta la possibilità di partecipare a bandi utili per attivare eventi e manifestazioni finalizzate alla promozione turistico/culturale e valorizzare la nostra Città».

In questo risultato il Comune di Luino si è rivelato un alleato prezioso: «Proprio la nascita della Nuova Proloco ha stimolato la partecipazione del gruppo Commercianti – ha concluso Squitieri – E che a seguire, grazie anche all’apporto di questi ultimi nonché di Ascom Confcommercio e della Comunità Pastorale, con un forte supporto del Comune, si è arrivati a tutto quello che stiamo facendo per la città adesso».