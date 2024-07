Lavori in corso dopo la frana che ha bloccato l’accesso a Sant’Alessandro di Castronno

Ci sono ancora i segni del passaggio del maltempo a Castronno dove, tra le altre cose avvenute, nel corso della notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio, uno smottamento ha interessato una delle vie d’accesso alla frazione di Sant’Alessandro.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze durante la notte per una prima messa in sicurezza e durante il giorno sono cominciati i lavori per una sistemazione che possa permettere la riapertura della strada.

La circolazione rimane infatti sospesa per tutta la giornata di lunedì 8 luglio e potrebbe essere riaperta solo in serata.

Si tratta della strada principale di collegamento tra Castronno e la sua frazione, ora accessibile soltanto dal territorio di Brunello e Sumirago.

Castronno è stato costretto a fare i conti con strade allagate, così come alcune abitazioni nella zona del campo sportivo e qualche azienda.