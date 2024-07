Le “Mutazioni“ di Danelli e Blaiotta: l’arte contemporanea alla colonia di Germignaga 

La mostra “Mutazioni” rappresenta una ricerca astrattiva e poetica informale, capace di fondere mente e cuore nel fragore dell’immagine. Le opere in esposizione promettono di aprire le palpebre del pubblico su un mondo inatteso, svelando intimità celate che solo l’arte può decriptare, tra ricordi e memoria, intuizioni e trasalimenti improvvisi. Come descritto da Dino Azzalin nel testo del catalogo, queste opere rivelano una prospettiva nuova e affascinante che invita lo spettatore a un viaggio emotivo e riflessivo.

Per celebrare l’occasione, GaEle ha realizzato un catalogo della mostra in 57 esemplari unici, ciascuno contenente un’opera di Danelli e Blaiotta, rendendo ogni copia un pezzo da collezione.

Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, noti per il loro impegno artistico-culturale nel Varesotto, collaborano da anni attraverso l’Associazione GaEle, organizzando mostre d’arte, eventi di poesia e pubblicazioni di libri d’arte. La loro collaborazione ha già dato vita a diverse mostre di successo, tra cui “Il silenzio è così preciso” nel 2022 e “L’altro lato del vento” nel 2023, entrambe tenutesi alla Galleria “Il Laboratorio” di Trastevere, Roma, e successivamente presso la Location Camponovo del Sacromonte di Varese.

La mostra “Mutazioni” è un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte contemporanea e per chi desidera immergersi in un’esperienza sensoriale e poetica unica. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 3336644334 e 3285768391.