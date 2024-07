Le scuole di Bardello passano nel comprensivo di Gavirate: dal 2025 è probabile una sola primaria

Novità nel futuro delle scuole di Bardello con Malgesso e Bregano. Alla luce delle ultime iscrizioni ( 8 a Malgesso di cui un solo residente e 7 a Bardello di cui 5 residenti) il sindaco Giuseppe Iocca si è mosso con le istituzioni scolastiche per garantire i servizi alla popolazione ottenendo, per il prossimo anno scolastico 2024/2025, l’attivazione di due prime ma con un numero di alunni inferiore agli standard normativi: a Malgesso si sono raggiunti i 12 iscritti ( scesi successivamente a 10) mentre a Bardello ci saranno 6 bambini.

A preoccupare Iocca è il futuro: sia la denatalità sia la presenza sul territorio del comune, nato dalla fusione, di due plessi appartenenti a comprensivi diversi hanno indotto il sindaco a chiedere un incontro con l’Ufficio scolastico territoriale e con la Provincia per fare il punto della situazione ed evitare il dimensionamento in base alle normative.

La riunione, che si è tenuta lo scorso 9 luglio, ha portato all’unificazione sotto il comprensivo di Gavirate delle scuole. Attualmente nel plesso“I. Molinari” in località Bardello, ci sono 100 alunni mentre all’istituto “A. Manzoni”, in località Malgesso, ce ne sono circa 80. Secondo l’amministrazione il percorso di unificazione sotto un unica direzione scolastica porta vantaggi per orari e programmi, servizi extrascolastici e laboratori, ma anche alle risorse a disposizione.

Dall’indagine condotta dalle autorità scolastiche è emerso che “il plesso di Bardello” sia “più adeguato – sotto il profilo tecnico-strutturale – a ospitare, in futuro, la popolazione scolastica del neo-istituito ente locale“ anche per via dell’onerosa ristrutturazione in corso.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il comune di Bardello con Malgesso e Bregano ha i numeri e le caratteristiche strutturali per mantenere operatiova la scuola di Bardello mentre il plesso di Malgesso presenta uno scenario più delicato che si dovrà approfondire ulteriormente in un prossimo tavolo tecnico convocato dalla Provincia di Varese. L’obiettivo dell’amministrazione è quella di arrivare alla nascita di un comprensivo comunale che diventi a sua volta strategico per il territorio e attrattivo così da garantire il servizio in futuro.

Al momento, il sindaco Iocca ha ottenuto garanzie per l’avvio del prossimo anno scolastico con due prime distinte ma dal 2025 è in previsione una riorganizzazione se il numero delle iscrizioni sarà insufficiente.

Modalità e tempi verranno discussi nel prossimo consiglio comunale in programma a fine mese ma più sindaco spiegherà alla popolazione residente la situazione in un confronto pubblico.