Leggiuno, si dimette il vicesindaco Pier Davide Fantoni

Variazioni necessarie in vista nell’amministrazione comunale di Leggiuno dove l’attuale vicesindaco, Pier Davide Fantoni, si è dimesso dai propri incarichi di consigliere e assessore. La decisione di Fantoni – che aveva le deleghe alla programmazione, all’urbanistica, ai lavori pubblici, all’ambiente e alla protezione civile, è dettata da motivi personali.

«Apprendo con grande sorpresa e dispiacere della decisione del vicesindaco di presentare le dimissioni dagli incarichi che gli erano stati affidati – spiega in una nota il sindaco Giovanni Parmigiani a nome dell’intera Amministrazione – Lo ringraziamo per l’impegno, la lealtà, la passione, l’affidabilità e il prezioso contributo dimostrati in questi anni. Siamo dispiaciuti ma rispettiamo la sua scelta personale». (foto in alto Fantoni – a sinistra – con Parmigiani e il sindaco di Cagliari Truzzu in occasione del funerale di Gigi Riva)

Fantoni era una figura inserita da lungo tempo nella macchina amministrativa ed era già componente della lista “Libertà e Partecipazione” in occasione della vittoria di Parmigiani alle elezioni del 2016, bissata poi nel 2021 quando il vicesindaco uscente era stato il consigliere con il maggior numero di preferenze personali. «Nelle prossime ore faremo attente valutazioni di carattere politico e amministrativo – conclude il sindaco – e continueremo, uniti, lavorare per il bene del nostro paese».