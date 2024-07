Monti risponde al Pd: “Gli alloggi Aler Varese sfitti per manutenzioni sono meno del 10%”

In risposta all’articolo pubblicato dal Partito Democratico di Varese riguardo gli alloggi sfitti, il Consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, con una nota ha voluto chiarire alcuni punti cruciali: “Il PD come al solito crea le polemiche dal nulla e senza analizzare bene i fatti. Dei 1124 alloggi indicati, solo 622 risultano sfitti a causa di carenze manutentive. Gli altri sono in fase di ristrutturazione e saranno assegnabili nei primi mesi del 2024. In ogni caso bisogna considerare il totale, infatti ALER Varese gestisce ben 6682 alloggi, e ciò significare che gli sfitti per problemi manutentivi sono meno del 10%”.

Il leghista Monti poi entra più nel dettaglio in merito al procedimento di aggiudicazione: «I bandi comunali per l’assegnazione degli alloggi sono stati indetti nella seconda metà dell’anno scorso, con alcuni comuni che hanno pubblicato i bandi a settembre e altri a dicembre. È normale che ci siano tempi tecnici necessari per l’assegnazione degli alloggi, in quanto i comuni richiedono agli inquilini l’ISEE dell’anno in corso. Questo comporta un aggiornamento delle pratiche all’inizio del nuovo anno, creando inevitabili ritardi nell’assegnazione. Infatti, spesso è necessario attendere che gli inquilini forniscano i documenti aggiornati, un processo che può richiedere anche un paio mesi, oltre alla verifica stessa dei documenti forniti. Per quanto riguarda l’assegnazione degli 88 alloggi menzionati, sono state istruite circa 300 pratiche. Questo perché durante i controlli effettuati, nel 70% dei casi emergono errori nelle dichiarazioni che possono causare una variazione della posizione in graduatoria o addirittura l’esclusione».

«Se consideriamo invece – sottolinea Monti – che il comune di Varese, governato da quasi 10 anni di PD e sinistra, ha il 48% dei suoi alloggi sfitti mentre Aler sulla città di Varese ne ha soltanto il 21% è facile comprendere chi lavora bene e chi no. E per fortuna che non sono alla guida della Regione, altrimenti chissà come sarebbero peggiorati questi dati. Tutto questo – conclude Monti – per sottolineare il grande lavoro e l’impegno continuo di ALER Varese per garantire un’assegnazione equa e tempestiva degli alloggi, nonostante le complessità burocratiche e tecniche, e senza polemiche inutili».