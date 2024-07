Nuovo singolo per i Trenincorsa, l’iconica band folk del luinese

Dopo diversi anni di attesa, i Treincorsa, la celebre band folk di Luino, torna alla ribalta con “Musica Libera”. Un singolo che non solo segna il loro ritorno sulle scene ma rappresenta anche un capitolo importante nella storia musicale del gruppo, che da oltre vent’anni si era ritagliato uno spazio importante sul territorio del Nord Italia e in Svizzera.

Dopo un periodo di pausa che risale circa al 2018, caratterizzato dalle difficoltà incontrate dopo l’uscita dell’album ‘Barba&Capelli’ e complicato ulteriormente dall’avvento della pandemia, il gruppo formato da Matteo Carassini alla voce e chitarra, Giovanni Bruno alla fisarmonica, Ilario Longhi al basso e ai cori, e Giuseppe Gigliola alla batteria, è pronto a riprendere il suo cammino con un nuovo entusiasmo e una maggiore consapevolezza.

La canzone stessa, strutturata in modo piuttosto simmetrico rispetto alle precedenti, racconta questa storia con un passaggio in dialetto che recita: “Ho provato a fermare la giostra, a smorzare la fantasia”: ma non ci sono riusciti.

«Questo nuovo singolo racconta un po’ il nostro ritorno sulla strada che abbiamo imparato a conoscere. Ho provato a fermare la giostra e a ‘smorzar la fantasia’, cioè a chiudere i rubinetti della creatività, ma ho capito che non era possibile. Ci siamo rimessi in gioco, ‘ancora dentro al fuoco, ancora una volta insieme’, come recita il ritornello. C’è anche un pezzo rap che strizza l’occhio ai ragazzi più giovani, mi piace molto scriverlo, è divertente – racconta Carassini -. Insomma, è un singolo estivo e allegro ma anche malinconico, di quella malinconia risolta, di chi ha capito che va come deve andare. La canzone lo spiega, parla di questo ritorno: siamo ancora qui, consapevoli di tutto, delle mazzate, degli abbracci, delle bugie, delle risate».

Se questo singolo anticiperà un album, per ora non è ancora nei piani, ma certamente aprirà la strada a nuovi singoli. «Abbiamo tanto materiale ancora lì, testi da mettere in musica, altre canzoni già pronte a essere lavorate. Abbiamo cambiato il nostro approccio. Al momento non c’è in programma un album, ma sicuramente nuovi singoli. Non voglio che questo materiale resti nel cassetto, anche se questa canzone è nata apposta, quindi potenzialmente c’è ancora molto da fare. L’album arriverà più avanti. Siamo tornati e vogliamo far sentire qualcosa di nuovo» conclude Carassini.

Matteo Carassini si esibirà il 20 luglio ad Angera con un monologo musicale intitolato “C’era una volta la tempesta,” che comprende cinque canzoni. Il 25 luglio, sarà al Circolo di Creva per la Pastasciutta antifascista. Il gruppo al completo, invece, si potrà ascoltare il 27 luglio alla Festa delle Motte a Luino.