Parte il cantiere sulla provinciale tra Venegono e Tradate: senso unico alternato e limite a 30 all’ora

L’apertura del cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà Venegono Inferiore e Tradate, creerà qualche disagio alla circolazione sulla Sp 46 “della Valle dell’Olona”. La Provincia di Varese, che sta effettuando i lavori, comunica infatti che da oggi, lunedì 15 aprile e per circa sei mesi, nel tratto interessato dal cantiere sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, è sarà in vigore il limite di 30 km orari per la circolazione.

Queste misure saranno in vigore dal km 6+600 al km 7+100 (all’incirca dal benzinaio di Venegono Inferiore fino al piazzale dell’Ospedale di Tradate) per tutta la durata dei lavori, che si stima sarà di circa 180 giorni.

La nuova pista, che percorrerà sul fianco tutto il Bosco di Valle, sarà lunga circa un chilometro e mezzo, con tratto ciclopedonale e illuminazione e permetterà di percorrere in sicurezza un tratto molto frequentato da persone anche a piedi o in bicicletta e che è particolarmente pericoloso, non avendo protezioni e marciapiedi. Un’opera molto attesa ma che renderà inevitabili per i prossimi mesi i disagi per gli automobilisti che utilizzano la viabilità interna per raggiungere Tradate e in particolare la zona dell’Ospedale bypassando la trafficatissima Varesina.