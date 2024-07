Pd Gallarate “stupito e perplesso” per la gestione dello sgombero di via Torino

Pur non avendo nulla da contestare all’ordinanza sindacale di inagibilità data con mesi di anticipo, «il Partito Democratico di Gallarate esprime tutta la sua perplessità e stupore sulla gestione dello sgombero dell’immobile di Via Torino: la Giunta e l’Assessore alla partita sono arrivati a questa situazione in modo incredibile e disumano. Incredibile perché non si addice ad amministratori esperti. Disumano perché solo se non riesci a vedere le famiglie di fronte a te puoi pensare di dare brandine senza lenzuola, nessun frigo e cucina in una palestra nell’afa di questi giorni». Lo fanno sapere i vertici del Pd locali in una nota dopo i fatti degli scorsi giorni che varesenews ha diffusamente raccontato.

«Questa non può essere una prova di forza: le soluzioni a problemi così delicati e complessi dei cittadini devono essere trovate attraverso il pur difficile confronto con i diretti interessati. A maggior ragione se, come nello specifico, i più sono inquilini», continua la nota del Pd, «raggirati da immobiliaristi senza scrupoli».

«Ci chiediamo perché l’Amministrazione Comunale non abbia ritenuto necessario lavorare insieme alle famiglie interessate per trovare una soluzione ai casi che si sapeva essere più delicati e problematici, come quelli che coinvolgono minori. Ci chiediamo anche come sia possibile che in tutto questo tempo l’Amministrazione stessa non sia stata in grado di elaborare soluzioni più dignitose alla situazione di grave emergenza e disagio in cui i nostri cittadini si sono ritrovati: sono prima di tutto persone, come possiamo dimenticarlo?», concludono da Partito democratico di Gallarate.