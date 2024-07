Perde il controllo dell’auto e finisce nel bosco, anziano soccorso a Brinzio

Stava percorrendo la strada tra Brinzio e Castello Cabiaglio quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel bosco.

Protagonista un anziano che era alla guida della sua vettura che era alla guida della sua vettura nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio.

La centrale operativa di Areu ha iniviato sul posto i soccorritori di un’ambulanza da terra e un’elicottero dal cielo, oltre ai Vigili del Fuoco, in codice rosso.

Fortunatamente l’uomo è stato trovato in condizioni molto migliori di quanto inizialmente ipotizzato ed è quindi stato portato in ospedale in codice giallo.