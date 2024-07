Proseguono le asfaltature a Luino, l’assessore Porfiri fa un quadro della situazione

Negli scorsi giorni è partito il piano asfalti del Comune di Luino. L’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Porfiri, fa il punto della situazione e illustra gli interventi previsti nei prossimi giorni.

«La via Berra a Colmegna è inserita nel piano asfalti, come tutti i tratti stradali interessati dai lavori di Alfa Srl all’impianto fognario. Per quanto concerne Colmegna i lavori inizieranno a settembre con lo sfumare della stagione turistica e del traffico dovuto ai residenti delle seconde case» spiega Porfiri.

Confermato anche il cronoprogramma già annunciato, «con i lavori dapprima nelle zone esterne e poi il completamento di quelle centrali, sempre per non impattare con la stagione turistica. Nella frazione delle Motte, ad esempio, siamo stati costretti ad intervenire per una questione di sicurezza venuta a mancare a causa delle discontinuità del manto stradale successiva ai lavori per la posa della fibra non di iniziativa comunale. Ma, allo stesso tempo, sono stati avviati i rappezzi di alcune vie centrali di Luino. Vorrei soffermarmi su questo aspetto. Un rappezzo non significa asfaltare puntualmente ma intervenire su un tratto di strada anche di alcune decine di metri per migliorarlo e metterlo in sicurezza».

Un piano asfalti «che è stato strutturato con l’ufficio tecnico, tenendo conto delle criticità, delle priorità e della disponibilità di risorse nelle casse comunali. Ma non solo – aggiunge Porfiri – in alcuni casi abbiamo ricevuto importanti indicazioni anche da parte risedenti, come successo nelle utilissime assemblee pubbliche che abbiamo organizzato questo inverno nelle frazioni o mediante segnalazioni che sono arrivate tramite i canali ufficiali ai nostri tecnici comunali, appunto. Un altro punto che voglio sottolineare è che alcuni cittadini si sono resi disponibili ad indicarci alcune criticità e soluzioni per consentire la fruizione dello spazio pubblico in piena autonomia a coloro che hanno impedita o ridotta capacità motoria. Il loro contributo è stato importante per pianificare soluzioni più efficaci e non il mero rispetto della norma».

Infine, Porfiri si sofferma sulla segnaletica orizzontale: «Va da sé che con la posa dell’asfalto sarà totalmente rifatta la segnaletica definitiva del tratto, con migliorie e ammodernamento. Invitiamo i cittadini, sempre tramite canale ufficiale e mail pec all’ufficio tecnico, a renderci note eventuali criticità o necessità (ad esempio come migliorare la segnaletica orizzontale di un attraversamento pedonale) là dove saranno effettuati gli interventi. Le proposte verranno chiaramente verificate da parte dell’ufficio tecnico e della polizia locale, nel rispetto del Codice della Strada. Siamo consapevoli che questo piano non soddisferà le esigenze di tutti ma ricordiamo che l’interesse collettivo spesso non coincide con l’interesse dei singoli. Al di là di questo, un piano condiviso corrisponde maggiormente alle necessità di tanti».