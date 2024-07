Pubblicato il calendario di Serie C: per la Pro Patria esordio col Renate a Busto Arsizio

Atteso nella tarda mattina, lunedì 15 luglio La Lega Pro ha diramato i tre calendari della prossima Serie C.

Per la Pro Patria, inserita nel Girone A, ovvero quello comprendente le società dell’Italia Settentrionale, l’esordio sarà nelle mura casalinghe dello Speroni di Busto Arsizio contro i “vicini” di casa del Renate, squadra brianzola da cui proviene il difensore e ultimo acquisto bustocco Raffaele Alcibiade, chiamato dunque subito a giocare la prima partita da tigrotto in qualità di ex di giornata.

Dei tre turni settimanali che attenderanno i bianco-blu nell’arco della stagione 2024/25 due saranno in trasferta (25 settembre contro l’AlbinoLeffe a Zanica e il 30 ottobre ad Arzignano, che sarà a sua volta ospitato a Busto mercoledì 12 marzo).

L’ultima partita della regular season, prima degli eventuali playoff e playout, sarà invece il 27 aprile contro la Pergolettese, la stessa squadra contro la quale la Pro Patria darà anche ufficialmente inizio alla propria stagione in vista del match eliminatorio di Coppa Italia del 11 agosto. Nel torneo di coppa i bustocchi sono stati inseriti nel Girone 1 insieme a Renate, Virtus Entella, Lecco, Giana Erminio, Albinoleffe, Pro Vercelli, Juventus Next Gen, Pergolettese, Sestri Levante, Novara, Milan Futuro, Lucchese e Alcione.

1 – 25 agosto: Pro Patria – Renate (rit: 22 dicembre)

2 – 1 settembre: Giana – Pro Patria (5 gennaio)

3 – 8 settembre: Pro Patria – FeralpiSalò (12 gennaio)

4 – 15 settembre: Vicenza – Pro Patria (19 gennaio)

5 – 22 settembre: Pro Patria – Novara (26 gennaio)

6 – 25 settembre: AlbinoLeffe – Pro Patria (2 febbraio)

7 – 29 settembre: Pro Patria – Padova (9 febbraio)

8 – 6 ottobre: Union Clodiense – Pro Patria (16 febbraio)

9 – 13 ottobre: Pro Patria – Lecco (23 febbraio)

10 – 20 ottobre: Caldiero Terme – Pro Patria (2 marzo)

11 – 27 ottobre: Pro Patria – Trento (9 marzo)

12 – 30 ottobre: Arzignano – Pro Patria (12 marzo)

13 – 3 novembre: Pro Patria – Triestina (16 marzo)

14 – 10 novembre: Atalanta Under 23 – Pro Patria (23 marzo)

15 – 17 novembre: Pro Patria – Virtus Verona (30 marzo)

16 – 24 novembre: Alcione Milano – Pro Patria (6 aprile)

17 – 1 dicembre: Pro Patria – Pro Vercelli (13 aprile)

18 – 8 dicembre: Lumezzane – Pro Patria (19 aprile)

19 – 15 dicembre: Pro Patria – Pergolettese (27 aprile)