Quattro giorni di festival, è il weekend del Woodoo Fest: “Vi portiamo in una Nova terra”

Un festival sempre più internazionale, capace di anticipare le nuova tendenze e di guardare alle novità per offrire al pubblico un’esperienza sempre più immersiva.

Woodoo Fest per la sua nona edizione (una è saltata a causa della pandemia) porta una line up di tutto rispetto, ma anche una “nova terra” come recita lo slogan dell’edizione 2024. Ovvero una quatto giorni di dj set, live, ma anche performance, installazioni e molto altro.

C’è fermento nel bosco di Cassano Magnago dove si montano i tre palchi e tutto il resto, in attesa dell’apertura di giovedì sera quando avrà inizio uno dei festival più attesi in provincia e fuori, e oramai anche nei vicini Paesi europei. «Siamo arrivati qua e non è scontato. Quest’anno portiamo un festival davvero internazionale. Per noi è una sfida importante continuare a realizzarlo in provincia e tenendo un un ingresso ad un prezzo basso. Stiamo lavorando tanto perché sia così, siamo arrivati a questo seguendo un percorso iniziato anni fa», spiega Alberto Costalunga, presidente de Le Officine. La musica resta il vettore principale ma Wood Fest non è solo questo spiegano gli organizzatori mentre si prendono una pausa dal montaggio palchi per raccontare l’edizione 2024.

«Ci piace l’idea che qui possano esserci ospiti internazionali ma sia anche uno spazio per far emergere tutte quelle realtà e associazioni della nostra provincia che hanno tanto da dire, un luogo dove esprimersi portando elementi di qualità». Si parla di grandi schermi, un “portale” per attraversare il nuovo mondo che sarà il filo conduttore di tutta l’edizione, un pannello interattivo in cui l’utente può interagire con l’intelligenza artificiale e molto altro.

I nomi che calcheranno il palco arrivano davvero da diverse parti del mondo. Basta guardare la locandina per trovare Sama’ Abdulhadi, conociuta come “regina della scena techno palestinese”, Kabeaushè live dal Kenya, il nostro Dargen D’Amico, i Selton, Chaos in the Cbd djset dalla Nuova Zelanda, Il Mago del Gelato e molti altri.

«Da quando è iniziato il festival abbiamo sempre cercato di portare al pubblico qualcosa di nuovo, di anticipare delle tendenze. Un festival di queste dimensione ha un’anima che muta moltissimo e siamo davanti ad un tessuto sociale che cambia continuamente. Quest’anno portiamo il pubblico, ancora un volta in un nuova terra», continua Mattia Campanoni, direttore artistico del festival. Un “portale” magico nel quale entrare per vivere quattro giorni intensi con la possibilità di dormire nell’area camping e di partecipare a laboratori e altro. Giovedì la serata più pop, venerdì e sabato sono dedicate all’elettronica, domenica ai live.

«Sosteniamo questo festival da sempre e continuiamo a farlo. Non solo perché è un evento che ogni anno è in grado di stupirci ma anche perché è un evento importante per il territorio e siamo contenti che vogliano continuare ad esserci. Questo anche a discapito di alcune lamentele che possono sorgere, come quella della musica troppo alta. È un festival che è in grado di coinvolgere in prima persona moltissimi giovani del territorio e questo è importante», commenta Alessandro Passuello, assessore alla Cultura del Comune. Al suo fianco l’ex sindaco Nicola Poliseno che ha voluto partecipare alla presentazione dell’evento alla stampa per sottolineare il suo sostegno all’associazione: «Mi piace scoprire il mondo come lo vedono loro».

WOOODO FEST 2024

9° edizione

18 – 19 – 20 – 21 LUGLIO

Cassano Magnago – Via Primo Maggio

woodoofest.it

BIGLIETTI DISPONIBILI SU DICE: https://link.dice.fm/woodoofest2024

La line Up

18/7 • LA SCOPERTA

IT Brenneke live

IT Altea live

IT Dargen D’Amico live

IT Okgiorgio live

IT Nicolaj Serjotti live

19/7 • L’ESTASI

IT Mombao live

PS Sama’ Abdulhadi djset

IT System Olympia djset + keys

IT Godugong djset

IT Lorenzo BITW djset

IT This is not djset

20/7 • IL CAOS

IT Mefisto Brass live (+ live itinerante)

NZ Chaos in the Cbd djset

AU Logic1000 djset

KE Kabeaushè live

IT Fuera live21/7 • LA QUIETE

IT Venerus live

FR Oracle Sisters live

NL Yin Yin live

IT Selton live

IT Il Mago del Gelato live