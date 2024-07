Woodoo Fest 2024: ecco il racconto della prima serata con dj set e Dargen D’Amico

Il racconto delle serate del Woodoo Fest, in programma dal 18 al 21 luglio all’Area Feste di Cassano Magnago.

Nella scorsa edizione del Woodoo Fest è apparso un portale che ci ha fatto ballare forte in suo onore, a ritmo di dance dance dance. Quest’anno è arrivato il momento di attraversarlo e di andare oltre, di addentrarci in una nuova dimensione: Nova Terra. Il pianeta novizio è immerso nella natura selvaggia, ricca di nuove esperienze e altrettanti orizzonti. Durante il nostro viaggio esplorativo ci imbatteremo in sonorità, atmosfere e un dancefloor su cui ballare via ogni preoccupazione terrena.

Le giornate qui a Woodoo verranno scandite da tappe emotive ben precise che scopriremo con il passare dei giorni; Ieri, giornata inaugurale del Festival, era dedicata alla scoperta. Infatti, esattamente come avviene quando arriviamo in una nuova meta, la prima cosa che ci viene da fare istintivamente è scoprire ciò che ci circonda, esplorare la nuova terra e tutte le sue risorse. I primi esploratori ad entrare nell’orbita di questo nuovo pianeta sono stati i campeggiatori, che muniti di tenda e sacchi a pelo si sono addentrati in una delle novità di quest’anno: il camping, allargato e pronto ad accogliere ancora più inquilini in questa mistica terra ricca di natura e piante che regalano ombra e fresco in queste calde giornate.

Si aprono le danze nel Mystic Garden, fiore all’occhiello di questa edizione: palco novizio che ospiterà molti artisti che ci faranno ballare circondati da una vibe mistica -appunto- ed eterea. Tashi + Edef sono i primi ad inaugurare lo stage con il loro live. Sono due giovani cantanti che iniziano a farci ambientare. Loro sono una vera scoperta e ci conducono, come delle guide, all’esplorazione della Nuova Terra a suon di voce e basi strumentali. Cedono il passo a Mofw, che ci fa ballare a ritmo di musica club-elettronica e con lui iniziamo a sognare la nuova realtà. Nel mentre, nel nostro amato Wood Stage immerso nel verde del bosco, dove si trova un’altra novità eccezionale: gli amici del WOA Studio portano a Woodoo la loro installazione AI autogenerativa “La felce divina”, celebrazione dell’arcano nascosto nella natura, protagonista assoluta del Festival, trasformato in alchimia tramite la tecnologia, creazione che espressa a parole non le viene resa giustizia, quindi il nostro consiglio è di andare a viverla per capire appieno questo dialogo fra le dimensione dell’organico e dell’inorganico e toccarla con mano.

Sullo stage sale Brenneke, un vero poeta musicale e anche un nostro vecchio amico che ci aveva già deliziato nell’edizione del 2019, e che quest’anno è tornato a farci ballare e cantare. Dopo l’ultima nota suonata dalla nostalgica chitarra di Brenneke ci trasferiamo sul Main Stage con Nikolaj Serjotti, unica sua data estiva, che si è divertito a fare qualcosa di particolare: ha deciso di improvvisare sopra la musica di Claus Calmo, Leo Varsa e Visconti Leri, facendoci divertire. La festa continua sia nel Mystic Garden con Nicholas Ascher che tinge il palco con la sua musica irriverente e sia nel Wood Stage con Altea che, per chi non la conoscesse, fa parte del collettivo napoletano Thrucollected e ha fatto diversi feat tra cui uno con Giuse the Lizia e un altro con Venerus, (che verrà a trovarci domenica).

Lei spazia tra i generi musicali, non ha limiti e ciò è rappresentato appieno dal suo ep, dove troviamo un misto di indie su basi che tendono all’elettronico. Ma il Woodoo Fest oltre alla musica e alle splendide vibes che lo circondano, offre anche delle experience pazzesche: siete venuti alla festa ma vi siete dimenticati di glitterarvi per bene? Nessun problema. Abbiamo lo stand gratuito con tutti i glitter che fanno al caso tuo. Vuoi portarti a casa del merch di qualità, originale e totalmente personalizzato? Anche in questo caso nessun problema, trovi lo stand allestito con gli amici di 0331ent dove potrai decidere tu come realizzare la tua maglietta custom con oltre 50 grafiche differenti. Ma non è finita qui: sono presenti anche stand informativi sulla sensibilizzazione di tematiche relative all’educazione sessuale, alla lotta contro le droghe pesanti e la guida in stato di ebbrezza (infatti è possibile fare un alcool test gratuito al loro stand).

Infine se hai fame o sete, cosa più che normale in una serata interamente ballata in cui servono le energie per andare avanti tutta la notte, nell’area sono presenti parecchi food trucks e punti bar che hanno la risposta ad ogni gusto. Ma ora è il momento di metterci gli occhiali da sole e tornare sul Main Stage dove ci aspetta Dargen D’Amico per farci ballare. Quest’anno ha fatto tremare Sanremo con la sua nonchalance e classe e prima ancora Xfactor da giudice. È libero da ogni imposizione, dice quello che pensa e fa quello che crede e per questo noi lo adoriamo. Abbiamo ballato e cantato a squarciagola grazie alla ventata di energia che si è portato con sé sul palco. La festa continua con Ok Giorgio sul Wood Stage famoso producer piuttosto interessante, ha collaborato con i Pinguini Tattici Nucleari, Loredana Bertè e molti altri. Fa parte della band ISIDE e dal 2022 ha pubblicato anche come musicista, ieri è stato evidente il suo amore per il genere club. La serata si conclude con il live set nel Mystic Garden con Budger + Pasci che ci hanno fatto prolungare il ritorno a casa ancora per un po’ facendoci ballare e divertire. Per i campeggiatori la notte continua nell’area camping nel chill offerto dal Cinemistico in silent –ESPLORA “LUNG-TA, Cavalli al vento”.

Tutto questo in una sola giornata, immagina quante cose ancora possono succedere nei prossimi giorni ed è per questo che non puoi perderti le prossime serate che la Nova Terra ha da offrire!

Woodoo è aperto tutti i giorni fino a domenica 21. La giornata di oggi, venerdì 19, è dedicata all’incanto e balleremo insieme alla dj palestinese Sama’ Abulhadi, System Olimpia, This Is Not, Mombao e molti altri artisti, sempre circondati da tante novità. Anche quest’anno si potrà raggiungere Woodoo in modo comodo, gratuito e senza prenotazione con il servizio navetta, che partono dalla stazione di Busto Arsizio FS ogni trenta minuti. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito del festival https://woodoofest.it/ e alla pagina Instagram @woodoofest. I biglietti sono ancora disponibili in cassa.