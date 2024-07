Riccardo Rosa è il nuovo presidente di Ucimu

L’assemblea dei soci di Ucimu- sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari, ha nominato nuovo presidente Riccardo Rosa che succede a Barbara Colombo. (Nella foto il passaggio di consegne tra Barbara Colombo e Riccardo Rosa)

Riccardo Rosa è nato a Legnano nel 1963, è sposato e ha due figli. Ha conseguito il diploma di liceo scientifico presso l’Istituto San Celso di Milano. È presidente di Rosa Ermando spa, azienda leader mondiale nel settore della produzione di macchine rettificatrici fondata dal padre Ermando nel 1964. Da oltre un secolo la famiglia Rosa opera nel settore metalmeccanico, a partire dalla fondazione della prima officina, nel 1890.

Da oltre 20 anni, Riccardo Rosa fa parte del consiglio direttivo di Ucimu-sistemi per produrre dove è stato sia consigliere che vicepresidente. Dal 2020 al 2024 ha ricoperto la carica di vicepresidente.

Rosa è anche presidente di Fondazione Ucimu, l’organizzazione senza scopo di lucro che opera come istituto per la ricerca economica e scientifica, per l’approfondimento culturale, lo sviluppo, la promozione e il sostegno delle imprese italiane costruttrici di macchine utensili e sistemi di produzione. Dal 1998, anno di costituzione della società, è vicepresidente di Cimu, il Consorzio Italiano Macchine Utensili che controlla Saturn fonderia per getti di ghisa per macchine utensili, rilevata nel 2000. Da ottobre 2015 è rappresentante di Ucimu- sistemi per produrre nel consiglio generale di Federmacchine, la federazione che rappresenta i costruttori italiani di beni strumentali, di cui è vicepresidente dal 2019. Dal 2022 fa parte della delegazione italiana di Cecimo, l’associazione europea delle tecnologie manifatturiere e, da inizio 2024, ha l’incarico di Chairman del Gruppo Tecnico.