Sabato il “top day“ della banda di Cuvio che suonerà per la festa patronale

E’ una delle manifestazioni più longeve del paese. Il concerto del Carmine si tiene da circa un secolo, da quando, a metà degli anni venti del secolo scorso, l’insigne maestro Pietro Gilardi dopo avere migrato tra Francia e Svizzera e lì avervi diretto varie orchestre, ritornò nel suo paese natale e si adoperò per risollevare la banda di Cuvio, ancora in grave crisi dopo i difficili momenti della “Grande Guerra”; impegno che profuse nella duplice veste di insegnante della scuola allievi e di abilissimo direttore d’orchestra.

La Filarmonica ha sempre avuto un ruolo considerevole nella vita sociale del paese e con la programmazione del concerto per la secolare festa della Madonna del Carmine, divenne parte attiva anche nelle festività patronali, non solo con l’accompagnamento delle funzioni religiose ma anche con momenti di divertimento. Oltre un secolo di concerti, durante i quali la Banda di Cuvio ha mostrato un’evoluzione tecnica e artistica sempre più importante, sino a venire inserita nella prestigiosa rassegna musicale che da qualche anno anima l’estate valcuviana: Musicuvia.

“Viva la Banda“ è il sesto appuntamento della manifestazione che presenta numerose attrazioni musicali internazionali ed é resa possibile grazie al contributo della Fondazione comunitaria del Varesotto oltre che all’importante impegno di alcuni comuni e associazioni della valle. Religiosamente, la ricorrenza della festa patronale della “Madonna del Carmine” sarà celebrata domenica 14 luglio, mentre Il “Concerto del Carmine”, si terrà, come tradizione il giorno prima a Cuvio.

Sarà la maestra Irene Guerra a dirigere la Filarmonica cuviese, nella serata che la Banda, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con la Pro Loco offre alla popolazione. Per un momento di buona musica con un programma che prevede un repertorio di pezzi che varia per epoca e per genere, appuntamento: sabato 13 luglio alle ore 21 a Cuvio presso la villa Roncari, in via Verdi 19 (nei pressi della Baita degli Alpini).