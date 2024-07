Salta la quinta edizione di AgriMornago, problemi con i permessi

La Pro loco di Mornago comunica che la quinta edizione di AgriMornago non ci sarà, o almeno non sarà quest’anno. La notizia è di oggi: «Purtroppo dobbiamo annullare AgriMornago a causa di problemi con i permessi», spiegano i promotori dell’evento che in questi anni ha attirato non solo centinaia di persone ma anche decine di espositori e bancarelle.

La manifestazione quest’anno avrebbe dovuto svolgersi su tre giorni – il 4, 5 e 6 ottobre – il programma era già definito ma problemi burocratici e amministrativi relativi ai permessi hanno annullato tutti gli sforzi organizzativi.

La rinomata fiera agricola si ferma dunque per un anno, Una triste notizia per gli appassionati del settore agricolo e anche per chi stava lavorando da mesi per organizzare l’evento: «Mentre i preparativi erano in corso per l’evento tanto atteso, gli organizzatori si sono trovati di fronte a ostacoli imprevisti che hanno reso impossibile la realizzazione della fiera – spiegano i responsabili della Pro loco – Nonostante gli sforzi profusi per superare le difficoltà, la decisione finale è stata quella di annullare l’edizione di quest’anno. Non è stato possibile andare avanti: la sicurezza e la qualità dell’esperienza per tutti i partecipanti sono una priorità assoluta, motivo per cui è stata presavquesta decisione con grande dispiacere».

Tuttavia, è già stata annunciata una nuova strategia per rendere AgriMornago ancora più esclusiva e di successo: «A partire dal prossimo anno, la fiera si terrà ogni due anni, permettendo di concentrare le risorse su un evento ancora più grande e complesso. Questa scelta mira a offrire al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile. Nonostante la delusione per l’annullamento di quest’;anno, i frequentatori abituali di AgriMornago possono già segnare sul calendario la data della prossima edizione, che promette di essere uno straordinario ritorno alle origini dell’agricoltura. Saranno implementate nuove iniziative e opportunità imperdibili per tutti gli amanti del settore».

In attesa del grande ritorno di AgriMornago, gli appassionati dell’agricoltura dovranno accontentarsi di ricordi e anticipare con entusiasmo l’appuntamento del 2025.

Comunque, venerdì 4 ottobre, con i bambini dell’asilo dei comuni vicini, verrà tenuto vivo il principio di AgriMornago e il progetto A scuola di fattoria facendo dei piccoli laboratori e allestendo una piccola fattoria. Questo permetterà di non far perdere l’animo di AgriMornago e di coinvolgere i più piccoli in attività educative legate al mondo agricolo.