Sapori di lago e d’Ungheria: ecco il “menù” della Mangia Bevi Bici 2024

Anche quest’anno, dopo dodici anni, arriva uno degli eventi più attesi dai varesotti, ovvero la Mangia, Bevi e Bici organizzata da La Bottega del Romeo. Si tratta di un evento in cui si avrà la possibilità di passare una giornata insieme pedalando e riscoprendo il proprio territorio attraverso un turismo lento.

Sono previsti due percorsi, uno di 40 km e uno di 25 km, che andranno a toccare diversi comuni, per ritornare poi al punto di partenza, cioè da Ispra. Per conoscere tutto il programma nel dettaglio, potete cliccare qui.

Qualcuno potrebbe domandarsi… e per mangiare? Ovviamente non c’è solo da pedalare, perché saranno presenti lungo il tragitto anche numerose soste culinarie.

Di seguito tutte le tappe presenti lungo il percorso per poter gustare qualche buon piatto e recuperare le energie.

«Alla partenza “antipasto” con salame ungherese in focaccia, una scelta per “onorare” il semestre ungherese alla guida dell’Unione Europea, celebrato insieme agli amici magiari del Centro Comune di Ricerca» spiega Lorenzo Franzetti, organizzatore con la sua Bottega del Romeo

«Si prosegue poi a Capronno, con la prima tappa, dove si potranno degustare un piatto fresco a base di riso, formaggi e verdure proposto da “Natura in moto”», partner ormai storico della manifestazione, che ospita i pedalatori nella bella cascine nel centro del villaggio.

“Piatto principale” invece proposta dal Comune di Mercallo al centro polivalente: salamelle con patatine, un classico dell’estate insieme.

A Ranco invece, la Pro Loco allestirà la terza tappa enogastronomica, dove si potranno mangiare straccetti di pesce con verdure. Inoltre sarà presente anche una mostra dedicata a Gianni Rodari, una delle tante iniziative culturali lungo il percorso.

All’arrivo a Ispra infine, si potrà scegliere tra il dolce alla crema del San Gabriele e un nuovo gusto, “felicità” presso la gelateria Il Capriccio.

Non c’è un’alternativa vegana, ma ovviamente non mancherà in ogni tappa la variante vegetariana.

È importante ricordare che ogni iscritto ha a disposizione quattro tagliandi da utilizzare per altrettanti piatti, che idealmente potrebbero essere un antipasto, un primo, un secondo e un dolce finale. Ma ognuno può decidere da sé come impiegare i ticket, concedendosi magari il bis del piatto preferito (è una buona soluzione se si va in gruppo e si condivide).

L’iscrizione alla Mangia Bevi Bici a Ispra

Le iscrizioni si raccolgono alla Bottega del Romeo di Ispra, in piazza San Martino e per tutte le informazioni è possibile contattare il 3488516760 (anche whatsapp) o il numero fisso 0332780285, email: lalibereria@bottegadelromeo.com.

La quota di iscrizione è di 30 euro per gli adulti (comprensiva di 4 degustazioni, visite gratuite e omaggi finali), 15 euro per i ragazzi sotto i 15 anni (tre degustazioni). Su prenotazione, possibilità di noleggio bici sul posto (anche ebike, fino a esaurimento disponibilità).