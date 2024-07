Sax e violini, un appuntamento colorato in piazze e chiese della Valcuvia

Il sax in piazza a Cuveglio, i violini ad Arcumeggia: un secondo, ricco e colorato weekend di musica aspetta di essere vissuto grazie alla rassegna di Musicuvia che presenta questo fine settimana un ricco spettro di melodie e armonie da una gamma altrettanto ampia di compositori da due gruppi particolarmente talentuosi.

Questo venerdì, 5 luglio, alle 20.30 in Piazza del Comune di Cuveglio, l’Ensemble de Saxophones di Varese ci dimostrerà che il repertorio del sax va ben oltre la band ed il jazz club. Sorprendentemente, la sua gamma di tonalità, dal soprano al baritono, traversa anche mondi classici e romantici. Sotto la direzione di Giuseppina Levato, il programma va da Holst e Shostakovicha Mick Jagger e Roy Orbison, con brani da “Summertime”, “Fantasmo dell’Opera” e “Pretty Woman all “Inno alla Gioia” di Beethoven. L’Ensemble de Saxophones di Varese con la sua presenza costante sul territorio è ormai una splendida realtà musicale che da 20 anni si fa conoscere ed apprezzare per la ricchezza e originalità del suo repertorio.

La serata successiva lungo i freschi pendii godibili proprio fuori della Chiesa di Sant’Ambrogio ad Arcumeggia, vedrà esibirsi il quartetto d’archi Musaico Classical Quartet coi violinisti Beatrice Guido (nella foto) e Francesco Albarelli, il violista Stefano Trotta e il violoncellista Tomasso Losito, allievi premiati del Liceo Musicale A. Manzoni a Varese – ci prenderanno saldamente per mano per un’immersione totale nei colori sontuosi del Romanticismo con brani da Beethoven e Puccini a Grieg e Elgar.

I giovani talenti di Musaico si amalgamano in progetti musicali innovativi e inimitabili, mostrando un’incredibile capacità di adattamento a qualsiasi tipo di evento che richieda performance musicali dal vivo. Con la loro maestria e versatilità, riescono a intrecciare gli strumenti ad arco con ogni genere musicale e con ogni tipo di strumento, arrangiando la musica e modellando il gruppo in base alle esigenze specifiche. Sotto la nuova associazione con cinque soci, MusiCuvia si svilupperà come un festival di vaglio con un messaggio positivo per la vita culturale della Valcuvia.

Esso gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio.

La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito.

CALEIDOSCOPICO SAX Piazza del Comune, Cuveglio, venerdì 5 giugno alle ore 20.30 https://www.ensembledesaxophones.it

MUSAICO CLASSICAL QUARTET Chiesa di Sant’Ambrogio, Arcumeggia, sabato 6 giugno alle ore 20.30 www.musaico.net

musicuvia: www.musicuvia.com