Schiamazzi, vandalismi e imbrattamenti, a Induno Olona la difficile estate dei residenti nelle zone della stazione e del Mc Donald

Imbrattamenti e scritte sugli arredi urbani, vandalismi nella zona della stazione, urla e schiamazzi attorno al Mc Donald. Sono tante le lamentele che si registrano in queste calde notti estive a Induno Olona, dove dalla scoperta di diverse scritte con la vernice nella zona del centro, sono nate diverse segnalazioni di situazioni, spesso note, che si verificano soprattutto nelle ore notturne.

I vandalismi sugli arredi urbani sono stati segnalati qualche giorno fa: scritte a spray, per lo più senza senso, sulla pensilina dell’autobus in centro, sulla bacheca comunale e in tutta la zona attorno alla farmacia.

Rumori e schiamazzi non sono invece una novità, ma un tormento che accompagna chi abita nella zona della stazione e nei pressi del Mc Donald, due luoghi frequentati soprattutto da ragazzi e ragazzini.

In stazione il problema è permanente, ma nelle sere d’estate, con le finestre aperte contro il caldo, diventa spesso fonte di grande disagio: c’è chi parla di urla, bestemmie, lunghe partite a pallone dove spesso a fare da “porta” sono le strutture della stazione. Vetri rotti di bottiglie e avanzi di “spuntini di mezzanotte” contribuiscono al degrado della stazione e al nervosismo di chi abita in zona.

Stessa situazione (senza pallone, ma con un problema di rifiuti) nell’area del Mc Donald all’angolo tra via Bidino e via Jamoretti, naturalmente frequentato da ragazzi ma anche da bambini vista la presenza di giochi: inevitabile un po’ di rumore, ma se si protrae fino a notte fonda scatta l’insofferenza di chi ci deve convivere. Senza contare che, proprio alla presenza del noto locale di fast food ma soprattutto alla maleducazione di alcuni suoi clienti, i residenti segnalano da tempo abbandono di rifiuti nelle vicinanze e ovunque vengono consumati i prodotti da asporto, come testimoniato da diverse fotografie).

Il problema non è sicuramente di facile soluzione: da una parte i ragazzi che non hanno spazi di ritrovo, la “spavalderia” tipica dell’età e la carenza di educazione, dall’altra i legittimi diritti dei cittadini che arrivano ad invocare “ronde” auto organizzate o, più civilmente, una presenza notturna delle Forze di polizia. E non manca sui social chi chiede al nuovo sindaco di Induno Olona Giorgio Castelli di intervenire personalmente, andando lui a parlare con i ragazzi.