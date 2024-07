Scoprire Lugano da un altro punto di vista: tour della street art in città

Il Lugano Longlake Festival in corso fino al 28 luglio, offre l’interessante opportunità di conoscere la città sotto un altro punto di vista. Non la Lugano del turismo e dei negozi di lusso, ma quella della creatività e delle iniziative artistiche che fanno della bella cittadina sul lago Ceresio un vero e proprio museo a cielo aperto.

Girando fra le vie di Lugano, è facile imbattersi in qualcuna delle opere di arte urbana realizzate a partire dal 2010 nell’ambito del cantiere di iniziative artistiche Arte Urbana Lugano, tutti progetti nati negli anni principalmente durante il LongLake Festival. Scarpe comode, curiosità e spirito di osservazione è quanto serve per un appassionante Street Art Tour in città, per scoprire tutte le opere prodotte negli anni da Arte Urbana Lugano e da privati che hanno saputo ridisegnare i luoghi urbani rivelando lo straordinario che si cela nel quotidiano. Un percorso adatto a tutti che si sviluppa soprattutto nel centro cittadino ma non solo.

Nel sito arteurbana.ch attraverso la mappa è possibile scoprire una descrizione delle opere e vedere dove sono situate di modo da organizzarsi in autonomia il proprio tour. Se invece preferite una “visista guidata”, il 18 e 19 luglio alle 17.30 e alle 20 è in programma una passeggiata teatrale aperta a tutti, durante la quale si potranno conoscere alcune delle opere di arte urbana presenti a Lugano. Il Teatro Danzabile attraverso il progetto Bestiale! accompagnerà il pubblico in un percorso poetico-performativo da vicolo Crocicchio Cortogna fino a Via Foce, alla scoperta di una selezione di opere di arte urbana legate tra loro da un tratto comune: l’animalità. La passeggiata sarà accessibile anche alle persone con disabilità motorie e uditive. Una performer tradurrà in lingua dei segni italiana. Al termine del percorso ogni partecipante riceverà un buono bibita per Lugano Marittima, dove potrà ristorarsi.

L’evento è gratuito ma è necessaria l’iscrizione su my.lugano.ch o tramite l’App MyLugano.

Durante il festival verranno inoltre realizzate due nuove opere.

Dal 15 al 28 luglio, il duo di artisti italiani Sten Lex realizzerà un intervento artistico sul muro a pettine che separa il Lido di Lugano da via Foce. L’opera è un’astrazione geografica, una composizione che rimodula i confini geografici e ne crea di nuovi; il murales riprende sia la cartografia e sia il concetto di spartito e di componimento musicale, sottolineando nel contempo la cadenza ritmica dei pilastri stessi. Gli street artist italiani Sten Lex, noti a livello internazionale, sono stati tra i primi a utilizzare la tecnica dello stencil in ambito di street art, con uno stile in bianco e nero, quasi grafico, che nel corso degli anni si è fatto sempre più astratto.

Per la seconda opera, intitolata Interazione urbana, cinque allieve del corso di Pittore di scenari del Centro Scolastico per le industrie artistiche, sotto la supervisione del professore Mauro Zanolari e del pittore ticinese Marco Scorti, hanno elaborato una proposta che è stata poi realizzata al palazzo delle ex scuole di Viganello. Il progetto – nato dalla volontà di sensibilizzare non solo i giovani, ma l’intera comunità sull’importanza dell’uso dei mezzi pubblici di trasporto in un’ottica di sviluppo sostenibile – è promosso da Trasporti Pubblici Luganesi.