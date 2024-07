L’uomo dalle sei identità: arrestato il “capetto” della droga in Valganna

Nel corso dei servizi di controllo straordinario del territorio, il Comando Provinciale dei carabinieri di Varese, con il prezioso supporto delle Squadre Cacciatori di Sicilia, ha smantellato un importante sito di spaccio nei boschi di Mondonico, comune di Valganna. L’operazione, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, ha portato all’arresto di uno spacciatore di origine marocchina, considerato un piccolo “capetto” di zona con numerosi precedenti.

Subito dopo è stata subito attivata anche la rimozione del materiale logistico del bivacco, per restituire il bosco ai suoi legittimi fruitori.

L’intervento è stato reso possibile anche grazie alle segnalazioni dei residenti che hanno notato movimenti sospetti di veicoli nella zona. Questo ha permesso alle forze dell’ordine di circoscrivere l’area e di effettuare un’osservazione paziente e mirata, che ha portato alla scoperta di due spacciatori attivi. Uno dei due è riuscito a fuggire lanciandosi in un pericoloso dirupo, mentre il secondo, il più importante, è stato bloccato dopo vari tentativi di sottrarsi all’arresto.

Durante il tentativo di fuga, il pusher ha cercato di disfarsi di due marsupi contenenti 1300 euro in contanti, provento dello spaccio, e diverse centinaia di grammi di eroina, cocaina e hashish, che sono stati prontamente recuperati. Inoltre, presso il bivacco sono stati sequestrati sei telefoni cellulari, un machete e materiale per il confezionamento e la pesatura delle droghe.

Il pregiudicato, con numerosi precedenti, vari alias e altrettanti provvedimenti di espulsione ai quali si è sempre sottratto, è stato condotto al carcere di Varese. Sabato 6 luglio, il Gip Marcello Buffa ha disposto la custodia cautelare in carcere, in vista del processo. Subito avviate le procedure amministrative per il rimpatrio dell’arrestato.