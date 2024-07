Sos Malnate piange Enzo Milani, volontario per oltre venti anni

È una giornata molta triste Sos Malnate. È morto Enzo Milani che per oltre vent’anni, dal 1999 fino a giugno dell’anno scorso, è stato volontario dell’associazione malnatese.

«Dobbiamo a Enzo tantissimo – il commento di Sos -, un instancabile volontario e presenza costante in Associazione. Ogni anno erano centinaia le ore di volontariato prestate da Enzo come soccorritore nonché come responsabile sede e del vestiario di tutti noi volontari. Grazie Enzo per quanto hai fatto per SOS. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento così triste».

Il funerale sarà sabato 13 luglio alle ore 10.30 presso la Chiesa parrocchiale Santo Stefano di Viggiù (Via Parrocchiale 17, Viggiù VA). Alle 10.00 ci sarà la recita del S. Rosario.