Ferragosto è al Campo dei Fiori con gli alpini e la Festa della Montagna 2024

Stessa vetta, stessa festa. I varesini, ma non solo, anche per il 2024 dal 9 al 15 agosto potranno contare sul ferragosto con gli alpini al Campo dei Fiori. È infatti confermato il tradizionale appuntamento con un calendario di eventi ricco e per tutti i gusti. La manifestazione ritrova i suoi punti fermi con lo stand gastronomico e appuntamenti sportivi, culturali, ludici e musicali.

Galleria fotografica Festa della Montagna al Campo dei Fiori di Varese, le foto 4 di 12

FESTA ECOSTOSTENIBILE

Tra i punti fermi la raccolta differenziata e l’innovativo sistema di spillatura della birra senza CO2, l’eliminazione della plastica monouso e l’utilizzo di materiali biodegradabili.

Non si potrà raggiungere l’hotel Campo dei Fiori con i mezzi propri ma ci sarà il bus navetta gratuito dal Piazzale antistante il Palazzetto dello Sport, dalle 10.00 alle 24.00. Il biglietto ordinario avrà il costo di € 1,60 e potrà essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa, saranno validi gli abbonamenti in corso.

Il 15 agosto il servizio navette sarà gestito direttamente da Autolinee Varesine per maggiori info www. autolineevaresine.it.

Sono autorizzati solo i mezzi destinati al trasporto disabili con contrassegno, le biciclette e le moto.

IL CAPOGRUPPO DEGLI ALPINI VARESE VERDELLI

Per il capogruppo degli alpi di Varese Antonio Verdelli si tratta della XXVIII edizione: « Oggi non riusciamo a farvi trascorrere qui tutte le vacanze, ma ci accontentiamo di donarvi una settimana in cui il Campo dei Fiori torni ad essere la meta preferita per i nostri cittadini e per tutti coloro che apprezzano l’ambiente montano, che desiderano un po’ di relax, che godano dello stare assieme in maniera semplice aspettando di assaggiare i nostri piatti a base di polenta»

IL SALUTO DEL SINDACO DAVIDE GALIMBERTI

«Anche quest’anno ci aspettano giorni meravigliosi per stare insieme in allegria, per assaporare del buon cibo, per fare escursioni sulla nostra amata montagna, la vetta al Campo dei Fiori, e poi solidarietà, musica, visite guidate e tanto altro ancora – affermai sindaco Davide Galimberti nel saluto – Tutto questo è la Festa della Montagna, un momento che fa parte delle nostre più belle tradizioni, portate avanti con entusiasmo dal Gruppo degli Alpini di Varese insieme a una rete di volontari e associazioni del territorio. Il ringraziamento più grande va proprio ai tantissimi volontari che ci permettono ogni anno di vivere momenti unici, rinnovando e arricchendo la festa con nuove attività, per assaporare e riscoprire tutta la bellezza di uno dei luoghi simbolo della città e del territorio, contribuendo alla valorizzazione del nostro Sacro Monte e Campo dei Fiori».

SOLIDARIETÀ

Durante l’edizione 2024 verranno raccolti fondi da destinare al reparto e all’attività di ematologia dell’ospedale di Varese.

CRONOSCALATA E MOTORADUNO

Tra gli appuntamenti più attesi la ventesima “moto adunata alpina” che sia terrà domenica 11 agosto con partenza alle 8.15 da PiazzaRepubblica, la nona edizione della cronoscalata “Tre Croci” che si svolgerà sabato 10 agosto con partenza da via Quntino sella (bivio di Velate) dalle 8.30 alle 11 ( dislivello ‘ di 520 metri per 6,7 chilometri da percorrere). Il ricavato della corsa andrà a sostegno della promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità neuromotorie e intellettivo relazionale, di progetti, attività e iniziative in ambito sociale a cura dell’Associazione Sestero.

Gli eventi musicali sono: venerdì 9 agosto ore 21.00 Al Grand Hotel Paolo Tomelleri Quartet e sabato 10 con musica anni ’80, lunedì 12 agosto “Doctor Soul” con Dorotea Mwele, Umberto Cesarano Luca Pedroni e Marco Re.

DIARIO DEI RICORDI

Dal 9 al14 agosto 11:00 AM – 17:00 PM Hall del Grand Hotel Campo dei Fiori con ingresso gratuito: un viaggio nel tempo, attraverso ricordi e immagini d’epoca delle vacanze al Grand Hotel. Una selezione di cartoline, fotografie e documenti vi farà assaporare l’atmosfera elegante e raffinata di quei giorni, scoprendo storie e aneddoti della Belle Époque. L’esposizione, allestita dalla Delegazione FAI di Varese, vuole aggiungere un altro tassello al racconto e alla conoscenza della storia e del passato turistico del Grand Hotel Campo dei Fiori.

APPUNTAMENTI COLLATERALI

Tante le iniziative collaterali: camminate, visite guidate nelle grotte o nel borgo del sacro Monte, aperitivi letterari con gli autori, camminata metabolica, e molto altro ancora.

Ferragosto ultimo giorno avrà il tradizionale programma con la Santa Messa Altare Tre Croci a Memoria di tutti i caduti senza croce alle ore 11 e alle 17:30 la chiusura Festa con Ammainabandiera.