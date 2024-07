Successo per la prima edizione della Run for Lake Varese

La corsa podistica non competitiva organizzata dall’a.s.d. EcoRun Varese in occasione dell’evento “Il lago che vogliamo” ha dimostrato ieri, sabato, che il Lago di Varese è un patrimonio di valore inestimabile, capace di offrire suggestioni uniche a tutti coloro che ne percorrono il perimetro a passo più o meno svelto.

I colori di acqua e cielo in una giornata nuvolosa e non troppo calda hanno permesso, soprattutto a chi proveniva da fuori Varese, di apprezzare quanto sia bello correre nella natura, per molti tratti all’ombra, con lo sguardo sempre rivolto verso scenari difficili da trovare durante gli allenamenti o le gare in città.

Il Presidente di EcoRun Varese, Giuseppe Micalizzi, ha sottolineato la maturità e la capacità organizzativa raggiunta dallo staff, in grado di allestire una manifestazione che, sebbene non competitiva, ha incontrato la soddisfazione di tutti i partecipanti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’unico sponsor della corsa, Acinque SpA, che ha consentito la totale gratuità dell’evento.

La Run for Lake Varese, partecipata da un totale di 107 atleti, è partita puntualissima alle 9:15 per lasciare spazio al convegno “Il lago che vogliamo”. Lo start è stato dato dall’Assessore Regionale all’Ambiente e Clima, Avv. Giorgio Maione, con la presenza di rappresentanti di Acinque Spa.

Le premiazioni, avvenute alle 12:00, hanno visto la consegna di prodotti a chilometro zero degli Orti di Bregazzana. Un riconoscimento speciale è stato consegnato all’atleta paralimpico Mauro Fasano, che ha partecipato con entusiasmo e ha apprezzato l’assenza di barriere sul percorso.

Risultati delle varie categorie:

Corsa individuale – uomini (28 km):

1° classificato: Andrea Soffientini

2° classificato: Roberto Patuzzo

3° classificato: Mauro Serino

Corsa individuale – donne (28 km):

1° classificato: Chiara Magni

2° classificato: Veronica Santoro

3° classificato: Nathalie Biasolo

Staffette maschili:

1° classificato: “I Cavalli” (Michael Muscolino, Alessio Ambrosio, Badr Jaafari)

2° classificato: “Le iene” (Simone Marcolli, Giacomo Giani, Jacopo Genovese)

3° classificato: “Gli improbabili” (Luca Mattia Monticelli, Marco Ambrosio, Massimiliano Tredici)

Staffetta femminile:

Unica iscritta e onorata dal primo premio: Valentina Cerreto, Juliana Disperati, Carmen Maduta

Staffette miste:

1° premio: “Caprota” (Enzo Pronesti, Christelle Campi, Stefano Taffi)

2° premio: “Collo” (Mattia Galloni, Alessio Scaiola, Elisa Libertella)

3° premio: “Oxy Power” (Monica Barbi, Alberto Toletti, Serena Andrea Broggi)

La giornata si è conclusa con la pioggia arrivata a festa finita, consentendo agli organizzatori e ai runner di godere appieno dell’evento. L’associazione si dichiara soddisfatta e pronta a organizzare la 6ª edizione di EcoRun Varese, prevista per il 10 e 11 maggio 2025 in centro città.