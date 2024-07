Tricolori giovanili alla Schiranna: i piazzamenti della Canottieri Luino

Nonostante i danni che il maltempo ha causato al Parco Zanzi e alla zona circostante il Lago di Varese, questo weekend alla Schiranna è andato in scena regolarmente il campionato Under 17, Under 23 ed Esordienti. Presente la Canottieri Luino, con esperienze importanti per i suoi giovani.

Alice Garofalo e Aurora Morandi, con i colori della Canottieri Gavirate, hanno conquistato la medaglia di bronzo nella specialità dell’otto Under 17, dopo una gara molto combattuta con secondo, terzo e quarto racchiusi in quattro secondi. Aurora Morandi, poco dopo, è arrivata anche al settimo posto in finale nel 4x Under 17.

Hanno partecipato alle qualificazioni ma non sono riusciti ad accedere alle semifinali: il 2 senza Under 17 di Marco Ronzoni e Lorenzo Segato, i singolisti Under 17 Valentino Arioldi, Darius Grigore e Andrea Piazza, tutti al primo anno di categoria.