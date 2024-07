Tris di concerti per la rassegna itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi”

Tris di concerti imperdibile in programma nella prossima settimana per la rassegna musicale itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi” promossa dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello.

Martedì 9 Luglio alle ore 21 nel centro di Cunardo, in via Leopardi, 4 all’interno di un Vecchio Lavatoio recentemente ristrutturato si esibirà il Duo Elisir composto dai musicisti Matteo Salerno al flauto e Andrea Candeli alla chitarra con Musica oltre i confini – Dall’opera alla musica popolare: un concerto di musiche dai ritmi serrati e incalzanti, partendo dalle musiche di Gioachino Rossini, con una rivisitazione di alcuni suoi capolavori tra cui la celebre Tarantella seguirà un omaggio alla musica popolare dell’Europa dell’est che ha da sempre affascinato i più grandi compositori del repertorio classico; in programma czarde, danze popolari e un medley di musica klezmer.

Il concerto porterà poi l’ascoltatore in Irlanda terra da sempre ricca di musica e danza con gighe e ballate tradizionali. Il percorso si concluderà oltre oceano in America del sud in una rivisitazione di celebri tanghi argentini dalla tradizione ai giorni nostri.

Venerdì 12 Luglio alle ore 21 Masciago Primo ospiterà il pubblico nella graziosa e raccolta piazza della Chiesa, che consentirà di visitare il centro del paese silenzioso e incantato. La magia delle 4 stagioni di Vivaldi rivivrà in versione pocket: ad eseguire la celeberrima opera di Vivadi, sarà il trio internazionale composto dalla violinista Barbara Kruger, che ha scelto la sua residenza a pochi chilometri da Masciago, Claudio Giacomazzi al violoncello e Chiara Nicora al clavicembalo. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno della chiesa.

lmmersione nella natura e nel paesaggio per il concerto pomeridiano di domenica 14 Luglio, alle ore 16.30 al Forte Vittorio Emanuele Vallalta. Situato nel comune di Mesenzana ma raggiungibile salendo da Cuveglio al monte S. Martino tramite la sp. 45 dir. 2.

Dopo aver parcheggiato nella curva della Vallalta, con passeggiata di 10 minuti sarà raggiunto il luogo del concerto: una radura in mezzo al bosco nei pressi della Cannoniera e delle Fortificazioni della Frontiera Nord, dove sarà possibile assistere a una visita guidata condotta dal sindaco di Mesenzana Albert Rossi. A tema il concerto: La guerra dei nostri nonni,1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie. Il Quintetto di Ottoni Musikè composto da Alessio La Chioma e Roberto Maffeis, TROMBA e FLICORNO, Damiano Servalli al CORNO, Adamo Carrara al TROMBONE, Giacomo Bernardi al BASSO TUBA e la voce narrante di Francesco Maffeis accompagneranno il pubblico attraverso brani della nostra storia popolare e degli Alpini. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Chiesa di Duno.

I concerti saranno tutti ad ingresso libero e gratuito Info: suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 598797. Facebook Interpretando Suoni e luoghi