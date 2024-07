Un concerto a Cadrezzate per dar voce a chi vive in stato vegetativo

La Voce del Silenzio, associazione non a scopo di lucro nata nel 2017 a sostegno delle famiglie che affrontano la realtà della condizione di veglia non responsiva, ha organizzato sabato 6 luglio insieme alla Pro Loco di Cadrezzate un concerto per dare voce alle persone che vivono in stato vegetativo.

Nel corso dello spettacolo Greta De Stasi ha regalato una interpretazione unica di Mina con La voce del silenzio seguita dagli Opera III che hanno fatto emozionare il pubblico con le più belle canzoni dei Pooh.

«Lo stato vegetativo esiste – spiegano gli organizzatori dell’evento – ed è una realtà sempre più diffusa. Le famiglie che attraversano questo mondo apparentemente silente ci sono e hanno bisogno della nostra voce».

Il prossimo appuntamento con le iniziativa dell’associazione La Voce del Silenzio sarà la “Camminata sul lago“: una passeggiata intorno al Lago di Comabbio con partenza da Mercallo in programma per il 22 settembre.