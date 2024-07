Un incontro sulla sicurezza della Valceresio

Nella mattina di sabato 29 giugno presso il Comando della Polizia Locale di Arcisate si sono ritrovati numerosi esponenti delle amministrazioni della Valceresio per parlare di sicurezza.

Accolti dal Comandante di Arcisate, Commissario Capo Andrea Odoni e dall’Assessore alla sicurezza Alan Breda, erano presenti il Sindaco di Besano Leslie Mulas, il Sindaco di Bisuschio Michele Ruggiero, il Vice Sindaco di Brusimpiano Gabriele Montecalvo, il Presidente del Consiglio Comunale di Induno Olona Carlo Riva, il Sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo e l’Assessore alla sicurezza Andrea Tonali, e l’Assessore alla Sicurezza di Viggiù Alberto Barcaro.

Filo conduttore dell’incontro l’accordo di collaborazione tra le polizie locali della Valceresio, già attivo da un anno nei comuni di Arcisate, Besano, Clivio, Lavena Ponte Tresa e Viggiù.

Il Commissario Odoni ha illustrato i risultati ottenuti in questi mesi di collaborazione, risultati molto

importanti: sei truffatori fermati in flagranza di reato, sei ladri colti con la refurtiva, uno spacciatore arrestato, un ladro di auto fermato.

È stato poi spiegato come questo accordo non sottrae risorse nell’ordinario, lasciando gli operatori sui propri territori e solo in caso di specifici e ben dettagli casi scatterebbe il supporto.

L’auspicio è quello di vedere tutti i comandi della Valle impegnarsi per nella sottoscrizione dell’accordo, lavorando tutti per il medesimo scopo: la sicurezza della Valceresio e dei suoi abitanti.