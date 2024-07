Un pianista sull’oceano: Lorenzo Bovitutti al Maga di Gallarate

Lorenzo Bovitutti e il Quintetto Placard dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano sabato 13 luglio, alle 21, chiudono il calendario di concerti della “Estate all’Hic”, al museo Maga di Gallarate.

Un concerto d’eccellenza che vede sul palco il pianista gallaratese Bovitutti ed il Quintetto Placard, cinque straordinari strumentisti a fiato (Giona Pasquetto, clarinetto; Carlo Ambrosoli, oboe; Camilla Di Pilato, fagotto; Yuri Guccione, flauto; Luca Medioli, corno) formatisi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Un viaggio che parte dalla folle Parigi anni ’30, passando per l’Oceano Atlantico di Baricco e Morricone, per giungere in America in un incontro perfetto tra jazz e musica classica. Organizzato da Città di Gallarate nel programma di Estate all’Hic.

Con Lorenzo Bovitutti, pianoforte;.

Ingresso €10 / €6 (fino ai 21 anni), acquisto presso la Biglietteria del Museo il 13/7.

Info biglietteria@museomaga.it

In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Arazzi Ottavio Missoni.