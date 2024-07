Una giornata a porte aperte negli scavi archeologici del sito Unesco del Monte San Giorgio

La Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio di Meride, in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale di Lugano, organizzano una giornata a porte aperte agli scavi scientifici del sito Unesco. L’appuntamento, aperto a grandi e piccoli, è in programma sabato 20 luglio.

Una visita in questi magnifici luoghi, sul territorio e nel nuovo Museo dei fossili a Meride permetterà di scoprire il fascino di un mondo scomparso e una storia

che risale a 240 milioni di anni fa. Il Monte San Giorgio è da annoverare tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico medio. I numerosi e diversi fossili di questa montagna, noti per l’eccezionale stato di conservazione, sono stati portati alla luce e analizzati a partire dal 1850 da paleontologi svizzeri e

italiani.

Nel 2024 il sito festeggia il 100° anniversario dalla prima campagna di scavo scientifico sul lato svizzero del Monte San Giorgio, svoltasi nel 1924 dallo zoologo

di Zurigo Bernhard Peyer.

Per celebrare al meglio questa importante ricorrenza, durante la giornata di sabato 20 luglio 2024 si terranno le porte aperte agli scavi paleontologici. Sarà possibile osservare le affascinanti ricerche in corso in località “Sceltrich” (a quota 700 m) condotte dal Museo cantonale di storia naturale di Lugano, sotto la direzione di Fabio Magnani e Luca Zulliger. Si tratta di un’occasione unica, dal momento che normalmente il cantiere è chiuso al pubblico.

Per permettere a tutti di visitare lo scavo, saranno organizzate su iscrizione escursioni guidate gratuite della durata di 2 ore con partenza alle ore 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 e 15.00. I gruppi saranno accompagnati da guide formate e sul posto vi saranno i paleontologi del Museo cantonale.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di giovedì 18 luglio. In caso di brutto tempo l’evento sarà posticipato a sabato 27 luglio.

Per ulterior informazioni: Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride, Tel. 091 640 00 80, info@montesangiorgio.org