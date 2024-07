Una nuova rete per assistere e gestire i senzatetto di Malpensa

Comuni, autorità aeroportuali, forze dell’ordine e Croce Rossa stringono un accordo per la gestione e aiuto alle persone senza fissa dimora che frequentano l’aeroporto di Malpensa: l’accordo è stato sottoscritto nel pomeriggio di venerdì 26 luglio, nella Sala Albinoni del Terminal 1 dell’aeroporto internazionale.

Il documento, redatto dai componenti del tavolo tecnico istituito dalla Prefettura di Varese nel luglio dello scorso anno, ha coinvolto l’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, il Comune di Milano, i Comuni del territorio di Malpensa, ATS dell’Insubria, SEA, Enac, CRI, Forze dell’Ordine e soggetti del Terzo Settore.

«L’obiettivo dell’intesa è definire la soluzione sistemica e strutturale per arginare il fenomeno presso lo scalo varesino» dice una nota della Regione.

La presenza di persone senza fissa dimora costituisce in alcuni casi un problema di sicurezza e ordine pubblico (che emerge soprattutto quando ci sono problemi psichici) ma costituisce anche una sfida per la cura e presa in carico di persone fragili.

Il progetto denominato ‘Area (Ri)Partenze’ ha ricevuto risorse di 330.957,34 euro e vede come capofila la Fondazione Caritas Ambrosiana in partnership con la Cooperativa Intrecci e l’ASST Valle Olona oltre a una rete progettuale composta da CRI Gallaratese e SEA Aeroporti Milano, Polizia di Stato ed Enac.

«Grazie a questa intesa – ha aggiunto Lucchini, assessora regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – verrà garantita una migliore e più adeguata presa in carico delle persone senza dimora presenti nei differenti spazi dell’area aeroportuale per indirizzarle verso percorso di reinserimento sociale. Ci consentirà, infatti, la corretta messa a terra di un importante intervento che abbiamo finanziato attraverso il Bando Marginalità per supportare gli interventi degli enti che si dedicano al contrasto della povertà e promuovono progetti in rete”.

Tra i presenti anche i sindaci dei Comuni sul territorio, come Ferno (su cui ricade il Terminal 1; sindaca Sarah Foti), Somma Lombardo (su cui ricade il T2; Stefano Bellaria), Cardano al Campo (Lorenzo Aspesi), Arsago Seprio (Claudio Montagnoli).