Una settimana di indizi social per il Varese. Definito lo staff tecnico

La nuova stagione è iniziata il 1 luglio, ma il Città di Varese al momento non ha ancora svelato i nomi dei nuovi calciatori biancorossi. Non ancora, per lo meno – per lunedì 8 luglio è attesa un’infornata di annunci – ma per il momento ha lasciato qualche indizio social, sotto forma di quiz o indovinelli, per i calciatori che faranno parte della nuova squadra.

Di giorno in giorno sono stati pubblicati sui profili del club: cercando di indovinare sono stati anticipati i nomi dei difensori Paolo Ropolo, Vladimir Mikhaylovskiy, Giusto Priola e dei centrocampista Zakaria Daqoune e Paolo Valagussa. Queste le prime cinque “soluzioni” finora.

STAFF TECNICO

Di ufficiale invece c’è lo staff tecnico che affiancherà il lavoro quotidiano di mister Roberto Floris. Due novità e due conferme: Maurizio Provenzano sarà vice e match analyst, mentre Claudio Abaterusso il preparatore dei portieri. Confermati il preparatore atletico Gigi Pasquillo e il fisioterapista Simone Bestetti.

PETIZIONE

Intanto continua a salire il numero dei firmatari alla petizione per lo stadio “Franco Ossola” (leggi qui). Sono arrivate quasi a 600 le firme per l’iniziativa “Noi vogliamo lo stadio” che ha preso il via nella giornata di domenica 30 giugno.