Un’estate “alla moda” per il museo della Collegiata di Castiglione Olona

Si chiama “Tanto di cappello!” il percorso con laboratorio per bambini da 5 a 11 anni a cura di Laura Marazzi, che si svolgerà mercoledì 7, 14, 21 agosto, alle 10.30 e alle 15.30. L’attività è dedicata all’incontro con personaggi alla moda tra collegiata, museo e battistero, per vedere che cosa indossavano 600 anni fa.

I bambini entreranno nelle storie dipinte da Masolino, il Vecchietta, Paolo Schiavo, Neri di Bicci e, con l’aiuto del cappello parlante e di un po’ di magia, scopriranno che il balzo non è un grande salto; la mitria non è un’arma; il triregno non è un grande regno. C’è chi pare avere in testa una ciambella e chi un morbido sufflé. Ci vorrà stile per completare il percorso e guadagnare la sosta nel laboratorio, al fresco dei tigli della Collegiata, dove creare il proprio cappello.

Il percorso con laboratorio, che dura un’ora e mezza, è dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni: per partecipare la prenotazione è obbligatoria via e-mail a: didattica@museocollegiata.it. Il costo, che comprende ingresso, percorso e laboratorio è di 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro). Per gruppi precostituiti, da un minimo di 6 a un massimo di 18 bambini, è possibile prenotare il percorso in altri giorni e orari.

UNA MESSA CON IL FARO LA VIGILIA DELLA NOTTE DI SAN LORENZO

Tra le altre attività di agosto, nella vigilia di san Lorenzo, venerdì 9, sarà celebrata alle 18 in Collegiata la Santa Messa in memoria del più antico patrono della Collegiata, sorta 600 anni fa sulla chiesa parrocchiale, ormai in rovina, dedicata a questo santo martire. Durante la celebrazione si rinnoverà la suggestiva accensione del faro, antico rito proprio della liturgia ambrosiana, legato alle feste dei martiri, con il fuoco quale simbolo del loro sacrificio: il sacerdote brucerà un “pallone” che, con la sua rapida fiammata, evocherà anche il supplizio di san Lorenzo, bruciato sulla graticola nel 258, secondo la tradizione trasmessa da sant’Ambrogio.

L’ingresso è libero.

COLLEGIATA APERTA A FERRAGOSTO

Il Museo della Collegiata resta aperto tutta l’estate da mercoledì a domenica, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Domenica 4 agosto, in concomitanza con la Fiera del Cardinale, il museo sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.

Giovedì 15 agosto è prevista infine un’apertura straordinaria di Ferragosto per tutto il giorno, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Lunedì chiuso, martedì apertura su prenotazione per gruppi. L’ultimo accesso è mezz’ora prima della chiusura, e la prenotazione è obbligatoria solo per gruppi di più di 10 persone.