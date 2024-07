Uyba, ecco il precampionato: si comincia a Busto con francesi e rumene

Il 6 ottobre, data dell’inizio del campionato di Serie A1 femminile, è ancora lontano ma in casa UYBA è già tempo di preparare la stagione. Manca infatti meno di un mese al raduno della squadra disegnata da coach Giovanni Caprara che si ritroverà a Busto Arsizio il prossimo 12 agosto, lunedì: la E-Work Arena sarà la casa biancorossa per il periodo di preparazione fisica e tecnica.

La società del presidente Giuseppe Pirola, intanto, ha stilato il calendario delle amichevoli precampionato che scatterà anch’esso dal palasport di viale Gabardi nel weekend del 7-8 settembre. In quella circostanza si disputerà infatti il quadrangolare “Città di Busto Arsizio” che vedrà in lizza, oltre alla UYBA, le due formazioni francesi del Mulhouse e del Venelles (3a e 10a nella Ligue1 2023-24) e le campionesse di Romania del Voluntari da cui arrivano sia Caprara sia la centrale Skyy Howard.

Come già avvenuto in passato poi, le Farfalle si sposteranno in provincia di Sondrio per disputare tra giovedì 12 e domenica 15 settembre la “Valtellina Summer League”: le biancorosse ritroveranno le francesi di Mulhouse (ex squadra di Silke van Avermaet) e le prime avversarie “da Serie A”, ovvero Bergamo e il Vero Volley Milano.

Archiviata la parentesi valtellinese, la squadra di Caprara tornerà – e resterà – nel “fortino” della E-Work Arena per gli ultimi appuntamenti di rifinitura. Sabato 21 amichevole con Chieri, domenica 22 sfida a Bergamo con in palio la Macron Cup. Infine il consueto evento dedicato alla memoria di Mimmo Fusco: sabato 28 e domenica 29 settembre a Busto arriveranno Novara, Bergamo e Cuneo con l’obiettivo di aggiudicarsi il trofeo dedicato al telecronista della Rai scomparso nel 2005.