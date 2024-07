Varese maglia rosa delle province lombarde: la sorpresa dal report di CNA Lombardia

Se il 2024 si conferma essere un anno di transizione per l’economia lombarda, per il 2025 le prospettive sono di una crescita moderata e più incoraggiante, con diversi segni positivi in molti indicatori chiave. Le prospettive denotano una ripresa seppur non decisa, con il PIL che nel 2025 dovrebbe far registrare un +1,5%. Stesso valore per i consumi +1,5%, mentre gli investimenti si fermano allo +0,7%, uno degli indicatori più in frenata negli ultimi due anni.

Sono questi alcuni dei numeri forniti da CNA Lombardia nel Quarto Focus sull’andamento dell’economia regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi. Un quadro mediocre, anche se non negativo, per la regione “locomotiva d’Italia”.

VARESE ECCEZIONE LOMBARDA:

La provincia di Varese però, negli ultimi 5 anni è quella che registra le performance migliori dal punto di vista della nascita di imprese e dell’export.

L’UNICA PROVINCIA CON SEGNO POSITIVO PER NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE

Diciamo subito che la provincia di Varese negli ultimi 5 anni è quella che registra le performance migliori dal punto di vista della nascita di imprese. E se nel numero di imprese totali la performance è molto buona, anche se all’interno di un trend di crescita che coinvolge più province (Rispetto a dicembre 2019, i migliori risultati sono stati ottenuti da Milano (+3,8%), Varese (+1,0%) e Monza e Brianza (+0,3%). Stabili Como (+0,0%) e Brescia (-0,1%), mentre perdono terreno Mantova (-7,6%), Sondrio (-4,7%), Cremona (-4,3%), Lodi (-3,9%), Pavia (-3,7%), Bergamo e Lecco (-1,6%)) il vero grande risultato si ottiene rispetto al numero di nuove imprese artigiane: dove Varese è l’unica a segnare un incremento negli ultimi 5 anni (+2,5%), mentre per tutte le altre provincie è segno meno: la peggiore è Mantova, che registra la maggiore perdita percentuale di imprese (-11,3%), seguita da Cremona (-6,7%), Pavia (-6,6%) e Lodi (-5,7%). A seguire, Sondrio (-5,3%), Brescia (-5%), Bergamo (-4,5%), Como e Lecco (-3,7%), Monza e Brianza (-3,1%) e Milano (-2,6%).

«Sono dati che mi fanno felice – dichiara il Presidente di Cna Varese, Luca Mambretti – Infatti il trend rispetto al 2019 è in crescita sul totale delle imprese presenti nella nostra provincia e l’incremento è significativo se si legge il dato delle imprese artigiane. E questo non può che farmi piacere perché da Presidente di un’associazione che tutela gli artigiani, traduco il dato numerico nel fatto che la nostra area è ancora molto appetibile e favorevole per chi vuole fare impresa».

EXPORT POSITIVO DI POCO, MA IN CONTROTENDENZA CON LE VICINE COMO E LECCO

Positivo, anche se di poco, il dato sull’export. Varese “tiene” con un +0,3%, al terzo posto dopo l’unica provincia che fa un vero balzo in avanti, Lodi (+14,3%), e poco sotto i dati di Pavia (+0,5%). Sono in calo, invece, Brescia (-8,6%), Cremona (-8,4%), Lecco (-7,3%), Bergamo (-5,8%), Mantova (-5,5%), Como (-4,9%), Milano (-2,6%), Sondrio (-0,5%), Monza e Brianza (-0,1%).

«E’ un piccolo segno positivo, ma in netta controtendenza con le aree limitrofe come Como e Lecco – puntualizza Mambretti – Le quali registrano, invece, un andamento decisamente al ribasso, pur essendo espressione di produzioni di punta del Made in Italy apprezzate in tutto il mondo».

UNICO SEGNO NEGATIVO I PRESTITI ALLE IMPRESE: “UNA SITUAZIONE GENERALIZZATA”

Sui prestiti alle imprese anche Varese invece si omologa con il resto delle province lombarde, dove i finanziamenti sono in picchiata. A livello territoriale infatti tutte le province lombarde risentono della situazione: Sondrio segna la flessione più marcata (-11,9%), seguita da Varese (-11,5%), Pavia (-9,8%), Brescia (-9%), Como (-8,1%), Bergamo (-6,8%), Lecco (-6,5%), Monza e Brianza (-3,9%), Cremona (-3,6%), Milano (-0,9%) e Mantova (-0,8%). L’unica provincia che mostra un trend positivo rispetto al 2023 è Lodi (+6,7%).

«Una situazione che del resto conferma anche il nostro Consorzio fidi – spiega il presidente di CNA Varese – Gli investimenti sono bloccati e anche i provvedimenti della Bce sulla riduzione dei tassi d’interesse non sono significativi se non come segnale simbolico di una direzione che si è intrapresa».

Varese, quindi, è maglia rosa delle province lombarde, malgrado la situazione contingente. «Le motivazioni dei dati negativi sono da ricercarsi nel contesto internazionale che frena gli investimenti – conclude Mambretti, mettendo il dito sui tanti problemi che ancora affliggono l’economia delel piccole imprese – e mi riferisco alla crisi dell’industria tedesca, alle guerre, alle incertezze per gli assetti mondiali dettati dai cambi ai vertici dell’Europa e alla politica interna degli Stati Uniti che sta rivelando molti punti di incertezza. Ma mi riferisco anche alle problematiche interne che stanno rallentando la crescita. Per esempio la repentina e improvvisa soppressione di alcuni provvedimenti incentivanti per la riqualificazione del patrimonio edilizio ha creato numerosi problemi alle piccole imprese del settore casa, in alcuni casi con conseguenze fatali. Le previsioni, però, lasciano ben sperare in una ripresa moderata nei prossimi anni. Mi sento di concludere che a Varese si parte già con il piede giusto».