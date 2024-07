Varese riscopre la festa di San Cristoforo, il patrono degli automobilisti

E’ stato un importante recupero di tradizioni quello che si è compiuto giovedì 25 luglio 2024: a Varese si è tornato infatti a celebrare San Cristoforo, patrono degli automobilisti, recuperando una tradizione del secolo scorso promossa dall’Automobile Club Italia (ACI).

Tra le tradizioni recuperate c’è stata quella della benedizione delle auto, preceduta da un corteo “automobilistico” che ha portato la statua lignea del santo in via Sacco per le 18, dove il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti ha impartito la benedizione.

Il primo appuntamento si è però svolto alle 15 in piazza Monte Grappa, dove sono stati esposti per gran parte del pomeriggio alcuni mezzi significativi delle Forze dell’Ordine e dei soccorritori: un modo per conoscere quei veicoli che si impegnano quotidianamente sulla strada.

La sera è stata dedicata agli eventi musicali, tutti gratuiti: sono iniziati alle 19 nella tensostruttura ai Giardini Estensi con il gruppo varesino “Note di Oceano”, che ha eseguito un repertorio dagli anni ’60 ai giorni nostri.

Ma alle 21 c’è stato il vero clou: un concerto della straordinaria voce di Antonella Ruggiero, dal grande e suggestivo palco del Varese Summer Festival, che si è concluso con un fuori programma: una breve esibizione di Simona Salis, cantautrice, accompagnata dal marito Ivan Ciccarelli, produttore e strumentista della Ruggiero, e dalla figlia Lara Ciccarelli: una famiglia che fa crescere la grande mmusica anche a Varese, dove nel 2016 hanno fondato la scuola di musica e studio di registrazione Bips.

Prima dell’esibizione dell’artista, però, il Presidente di ACI Giuseppe Redaelli e il Prefetto Salvatore Pasquariello hanno presentato i gruppi che operano nella prevenzione e nel soccorso stradale: in una grande festa, dal palco hanno salutato e dispensato agli oltre 1200 presenti i consigli sulla sicurezza nelle strade.

Sul palco tra gli altri il Colonnello dei carabinieri, il Comandante della polizia stradale, il rappresentante dei ciclisti, il presidente della società ciclistica Binda Oldani, il provveditore Carcano, il rappresentate del Falcone di Gallarate Mantica, Istituto che è polo regionale per l’educazione stradale, il rappresentante della Protezione Civile Vareseina Gardelli, i rappresentanti di Areu e Croce Rossa, nonchè i Vigili del Fuoco: tutti operatori che si spendono quotidianamente nelle emergenze che gli incidenti provocano.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Associazioni “Amici di Ernesto Redaelli” e “Varesevive” e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, è rientrata nel progetto di educazione alla sicurezza stradale “Responsabilmente in strada”.