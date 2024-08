A Bosto si parla di nutrizione consapevole

Il “Parco degli ulivi” di Bosto, in via Monte Bernasco a Varese (a poche decine di metri da viale Europa) ospita domenica 25 agosto un incontro intitolato “La nutrizione consapevole”, la cui relatrice sarà la naturopata Linda Musumeci.

Nel corso dell’evento, previsto a partire dalle ore 16, si parlerà di come aiutare il proprio fisico utilizzando una alimentazione corretta e dei cibi consigliati per vivere meglio. Un approfondimento sarà quindi riservato all’olio e non a caso, perché proprio a Bosto viene prodotto – con le olive provenienti dagli alberi posti nei giardini e nei parchi circostanti – l’olio di lago di Sant’Imerio.

L’appuntamento è organizzato dalla Parrocchia di S. Michele Arcangelo e dall’associazione Olivicoltori Olio di lago di S. Imerio e si concluderà con un aperitivo per tutti gli intervenuti. In caso di maltempo l’incontro sarà spostato nel saloncino parrocchiale di piazza Buzzi 2A, sempre a Bosto.