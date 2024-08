A Brezzo di Bedero il concerto del pianista Francesco Pasqualotto

La Stagione Musicale della Canonica a Brezzo di Bedero, organizzata dall’Associazione Cameristica di Varese, con la direzione artistica del Maestro Fabio Bagatin, prosegue nella celebrazione della sua 50a edizione con un imperdibile concerto pianistico che si terrà il 18 agosto alle ore 21.00 presso Casa Paolo, in Via Baumgartner 10.

Il concerto vedrà protagonista il pianista Francesco Pasqualotto, un artista di straordinaria sensibilità e tecnica, definito da Bruno Canino come “un artista sincero, dotato di intelligenza, ottime dita e felicità nel suono”. Pasqualotto eseguirà un programma di grande fascino, che spazia dal Classicismo al Romanticismo, fino al Tardo Romanticismo russo.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di:

L. van Beethoven (1770-1827): Sonata op. 53 “Waldstein”

Uno dei capolavori del periodo eroico beethoveniano, caratterizzato da un brillante virtuosismo e una profonda espressività.

A. Bruckner (1824-1896): una selezione di opere rare per pianoforte, tra cui Andante in Re minore e Erinnerung, brani che mostrano il lato più intimo e meditativo del compositore austriaco.

M. Musorgskij (1839-1881): Quadri da un’esposizione

Famoso ciclo di brani che dipingono in musica una serie di immagini ispirate a opere d’arte, culminando nella maestosa La grande porta di Kiev.

Francesco Pasqualotto, già noto per le sue interpretazioni di Beethoven e Ligeti, porta in scena una combinazione di opere che mettono in luce la sua versatilità artistica e la sua capacità di dialogare con repertori di epoche diverse. L’artista vanta una carriera internazionale, con esibizioni accanto a musicisti di rilievo e registrazioni per etichette prestigiose come Brilliant Classics e Urania Manzoni.

L’evento si terrà in una cornice suggestiva come quella di Casa Paolo, nel nome della tradizione di ospitare nella casa che fu del grande pianista e didatta Paul Baumgartner, la prosecuzione con concerti di musica da camera, della Stagione Musicale della Canonica, giunta quest’anno alla sua 50a edizione, un traguardo importante che conferma il valore culturale e artistico della manifestazione, da sempre gratificata da un grande successo di pubblico sia locale che internazionale. Vi invitiamo a non perdere questa straordinaria serata di musica, che rappresenta un’opportunità unica per ascoltare dal vivo uno dei pianisti più interessanti della sua generazione.

Informazioni per il pubblico:

Data: 18 agosto 2024

Ora: 21.00

Luogo: Casa Paolo, via Baumgartner 10, Brezzo di Bedero

Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti

Per ulteriori informazioni:

email: info@musicaincanonica.it

Facebook: StagioneMusicaleDellaCanonicaBrezzoDiBedero

sito web: https://musicaincanonica.it

Con il contributo di Regione Lombardia, Comune di Brezzo di Bedero, Grand Luino.