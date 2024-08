A Maccagno la mostra internazionale “I miracoli eucaristici nel mondo”

Domenica 15 settembre alle ore 17.00 presso il Punto di Incontro di Maccagno con Pino e Veddasca (Va) verrà inaugurata la mostra “I miracoli eucaristici nel mondo” ideata dal Beato Carlo Acutis, che prossimamente verrà dichiarato santo da Papa Francesco durante il Giubileo dei giovani.

La mostra sarà aperta dal 15 al 29 settembre: dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.00 mentre sabato domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 18.30 domenica. Ci sarà anche la possibilità di organizzare visite guidate per gruppi telefonando ai seguenti numeri di telefono: 329/4227764 – 347/0338746.

La mostra internazionale presenta alcuni dei principali miracoli eucaristici ( 136 riconosciuti dalla Chiesa) verificatesi nel corso dei secoli in diversi paesi del mondo, è dotata di un’ampia rassegna fotografica e di accurate descrizioni storiche. La mostra è già stata presentata in 5 continenti e in 10.000 parrocchie, compresi alcuni santuari mariani: Fatima, Lourdes, Guadalupe. A Maccagno saranno presentati 20 pannelli dei principali miracoli eucaristici.

Alla presentazione interverranno, con le loro testimonianze, alcune persone che hanno conosciuto con modalità differenti il Beato Carlo Acutis. In particolare sarà presente Camilla Marzetti , studentessa dell’Università Cattolica Milano, e attraverso un video le suore Romite Ambrosiane del Monastero della Bernaga (Lc). Il Beato Carlo Acutis (scomparso nel 2006 a soli 15 anni) ha lasciato a tutto il mondo questa documentazione dei miracoli eucaristici perché chiunque potesse conoscere colui che lui stesso aveva incontrato e che gli aveva cambiato la vita: Gesù.

Un seme piantato da un ragazzo, che continua a germogliare in ogni angolo della Terra. E’ una potente testimonianza che non lascia indifferenti coloro che visitano la mostra e che spalanca la porta alla conoscenza del suo giovanissimo ideatore. La mostra è stata allestita dalla casa editrice Shalom ed esposta presso il Punto di incontro di Maccagno in collaborazione con la Parrocchia di Maccagno, la Pro loco di Maccagno, il Centro Culturale San Carlo Borromeo e con il patrocino del Comune di Maccagno.